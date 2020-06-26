Анонс матчей 34 тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 20:28

«Айнтрахт» — «Падерборн»

«Айнтрахт» не сумел пробиться в еврокубки, но ситуация во втором круге чемпионата развивалась таким образом, что и сохранение прописки в Бундеслиге для «орлов» может считаться большим успехом. «Падерборн» вылетел из Бундеслиги, но сумеют ли гости хлопнуть дверью?

Прогноз на матч Айнтрахт – Падерборн.

«Аугсбург» — «Лейпциг»

В прошлом туре «Лейпциг» окончательно распрощался с шансами обойти в таблице дортмундскую Боруссию — поражение 0:2 от «шмелей» этому поспособствовало. Однако, вероятность потерять и третью строчку присутствует, так что с мотивацией проблем у «быков» возникнуть не должно, но отдаст ли три очка «Аугсбург»?

Прогноз на матч Аугсбург – Лейпциг.

«Байер» — «Майнц»

«Байер» в прошлом туре допустил грандиозную ошибку, уступив «Герта», что отбросило «фармацевтов» на пятое место. Теперь для того, чтобы обойти «Боруссию» из Менхенгладбаха, им нужно побеждать «Майнц» и рассчитывать на ошибку «жеребят», но насколько реален такой сценарий?

Прогноз на матч Байер – Майнц.

«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм»

Дортмундская «Боруссия» не сумела составить конкуренцию «Баварии», но при этом второе место уверенно сохранила – победа 2:0 над «Лейпцигом» в прошлом туре серебро «шмелям» гарантировала. «Хоффенхайму» нужна победа и за нее «деревенские» будут биться, но есть ли у них шансы на успех?

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм.

«Боруссия» Менхенгладбах – «Герта»

Важнейший матч для «Боруссии» — победа гарантирует «жеребятам» путевку в Лигу Чемпионов. Тем не менее, «Герта» в прошлом туре сумела взять все три очка в поединке против «Байера» и наверняка праздник «Боруссии» испортить захочет, но позволят ли хозяева случиться сенсации?

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Герта.

«Вердер» -«Кельн»

«Вердер» в прошлом туре проиграл 1:3 «Майнцу» и тем самым поставил себя в очень сложное положение – для того, чтобы подняться в зону переходных матчей, «музыкантам» нужно победить «Кельн» и ждать ошибки «Фортуны». «Козлы» уже все решили в чемпионате, но поможет ли это «Вердеру»?

Прогноз на матч Вердер – Кельн.

«Вольфсбург» — «Бавария»

«Вольфсбург» находится на шестом месте, но «волки» рискуют упасть на седьмую строчку, что обяжет их участвовать в квалификации Лиги Европы. «Бавария» уже оформила чемпионство, но на качестве футбола отсутствие мотивации не сказалось, баварцы продолжают побеждать. Кому суждено будет взять очки?

Прогноз на матч Вольфсбург – Бавария.

«Унион» — «Фортуна»

«Фортуна» сегодня может решить вопрос с «Вердером» и остаться в зоне переходных матчей, для этого ей нужно сыграть, как минимум, не хуже, чем «музыканты». Что касается «Униона», то после того, как прописка в Бундеслиге была оформлена, игра команды серьезно ухудшилась – поражение 0:4 от «Хоффенхайма» ярко об этом свидетельствует. Три очка гостям?

Прогноз на матч Унион – Фортуна.

«Фрайбург» — «Шальке»

«Фрайбург» не сумел пробиться в еврокубки, хотя на финише чемпионата считался одним из главных претендентов на Лигу Европы. «Шальке» и вовсе второй круг чемпионата превратил в настоящий позор – ни в одном из 15 последних матчей «горняки» не побеждали, но сумеют ли «грифоны» эту серию сегодня продлить?

Прогноз на матч Фрайбург – Шальке.