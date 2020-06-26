Анонс матчей 32 тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 20:31

«Атлетик» — «Мальорка»

«Атлетик» выбрался в финал Кубка Испании и путевку в Лигу Европы постарается добыть именно там, через чемпионат это сделать будет очень тяжело, учитывая пять очков отставания от «Реала Сосьедада» и высокую конкуренцию. «Мальорка» не побеждает в четырех матчах кряду, но придет конец этой серии сегодня?

Прогноз на матч Атлетик – Мальорка.

«Осасуна» — «Леганес»

«Осасуна» пока ничего себе в чемпионате не гарантировала, но отрыв в 12 баллов позволяет памплонцам играть без особых нервов. У «Леганеса» ситуация куда сложнее – он находится на предпоследнем месте в таблице и не побеждает на протяжении четырех матчей, но продолжится ли эта серия в поединке с «Осасуной»?

Прогноз на матч Осасуна – Леганес.

«Атлетико» — «Алавес»

«Атлетико» сражается за путевку в Лигу Чемпионов и пока «матрасники» без проблем справляются с задачей, располагаясь на третьем месте в таблице. В последних трех матчах они добыли три победы, что подчеркивает их отличную форму, но ждать ли очередного триумфа от команды Симеоне в поединке с «Алавесом»?

Прогноз на матч Атлетико – Алавес.