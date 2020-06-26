«Спартак» — «Уфа»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593193179

сегодня, 20:39

Спартак

«Спартак» слабо начал сезон и выпал быстро из гонки за Лигу Чемпионов, более того – даже путевка в Лигу Европы является в данный момент пределом мечтаний для команды Доменико Тедеско. К 24-му туру «красно-белые» подходят на шестом месте в таблице с 31 очком, отставая от пятого ЦСКА на пять баллов – учитывая проблемы «армейцев», шансы у «Спартака» определенно есть.

В первом туре после карантина «Спартак» отправился в Тулу, где ему предстояло сыграть с крепким «Арсеналом». Тем не менее, борьбы, как таковой, не вышло – подопечные Тедеско реализовали свои шансы и лишь в конце позволили «канонирам» ответить. Победа со счетом 3:2 стала для «Спартака» девятой в сезоне и второй кряду в рамках чемпионата.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Уфа

«Уфа» не ставит перед собой амбициозных задач и делает ставку на сохранение прописки в Премьер-Лиге, с чем успешно справляется. Команда Вадима Евсеева располагается на восьмом месте в таблице и имеет в активе 30 баллов, опережая идущий в зоне вылета «Оренбург» на семь очков – учитывая проблемы аутсайдеров, этот гандикап позволяет «горожанам» чувствовать себя в безопасности.

Большой шаг на пути к цели «Уфа» сделала в прошлом туре – в домашнем поединке с «Тамбовом» ей удалось взять три очка. Вырванная на последних секундах победа 2:0 стала для «Уфы» первой за последние четыре тура и позволила ей опередить в таблице «Арсенал» и оставить позади на пять баллов сам «Тамбов».

Статистика

В последних двух домашних матчах «Спартак» обыгрывал «Уфу»

В последних четырех матчах чемпионата «Спартак» одержал три победы

Только в одном из четырех последних матчей «Уфа» сумела победить

Прогноз

Прогноз на матч Спартак – Уфа.