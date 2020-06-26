«Сельта» — «Барселона»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 20:41

Сельта

«Сельта», после выхода из карантина, смогла вырваться из плена зоны вылета. Причиной такого камбэка стали две блестящие победы – над «Алавесом» (6:0) и «Реал Сосьедадом» (1:0). Сейчас в активе «кельтов» семь викторий и 12 ничьих, что в итоге принесло 33 очка, а это на семь пунктов больше команд из зоны вылета.

Стоит отметить, что победа в сегодняшнем матче станет не только сенсацией, а сможет поднять хозяев на 13-е место. У «небесных» довольно слабые показатели в линии атаки, но крепкая оборона – 35 пропущенных голов.

Главным снайпером команды на сегодня является Аспас (11 голов).

Сегодня не смогут сыграть Хунка, Альварес и Бельтран.

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Барселона

После невнятного старта чемпион уверенно лидировал в текущем сезоне, пока не допустил несколько досадных ошибок, которые привели к сегодняшней ситуации.

«Барселона» любезно пропустила вперед «Реал», но по набранным очкам у непримиримых соперников показатели одинаковые – по 68 баллов. На сегодняшний день у каталонского клуба 21 победа и пять ничьих, а показатели атаки лучшие в Испании – 70 забитых голов. Не удивительно, что лучшим снайперов является Месси, на счету которого 21 забитый мяч.

После карантина «блаугранас» разгромили «Мальорку» (4:0), «Леганес» (2:0) и «Атлетик» (1:0), а вот 19 июня не смогли обыграть «Севилью» (0:0), на что мы давали прогноз.

В лазарете команды Де Йонг, Дембеле и Роберто, а Бускетс пропустит игру из-за перебора карточек.

Статистика

«Барселона» не выигрывала на поле соперника с 2015 года

«Сельта» не смогла забить в 5 из 10 последних матчей

«Барселона» не пропускает пять матчей подряд

Последняя личная встреча завершилась победой «Барсы» (4:1)

Прогноз на матч Сельта – Барселона.