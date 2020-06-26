«Лацио» — «Фиорентина»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 20:43

Лацио

«Лацио» не считался до старта сезона претендентом на чемпионство, но команда Симоне Индзаги сумела удивить многих, включившись в борьбу за трофей. В данный момент «орлы» находятся на втором месте в таблице с 62 очками в активе, отставая от лидера «Ювентуса» на четыре балла, третий «Интер» находится на расстоянии четырех очков и пока угрозой не является.

Первый матч после длительной паузы «Лацио» предстояло провести в Бергамо против «Аталанты». Несмотря на то, что уже к 11-й минуте римляне имели преимущество в два гола, им не удалось взять даже одного очка. Поражение 2:3 стало первым для «Лацио» в чемпионате с 25 сентября прошлого года, тогда «орлы» уступили 0:1 «Интеру» в гостях.

Не сыграют: Лукас, Луис Фелипе, Лулич, Марушич.

Ориентировочный состав: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Лукаку — Кайседо, Иммобиле.

Поставить на эту встречу можно в БК Париматч, обзор букмекера по ссылке.

Фиорентина

«Фиорентина» проваливает сезон – сыграно уже 27 туров, а «фиалки» так и не сумели включиться в борьбу за еврокубки. К 28-му туру команда Джузеппе Якини подходит на 13-м месте в таблице, имея в активе лишь 31 балл. От шестого «Наполи» «фиалки» отстают на 11 баллов, которые за оставшиеся 11 туров отыграть будет крайне проблематично, учитывая амбиции «Пармы», «Милана» и «Вероны».

В первом туре после карантина «Фиорентина» встречалась с «Брешией» на своем поле и считалась явным фаворитом пары. Однако, оправдать статус «фиалки» не сумели – главный аутсайдер чемпионата сумел удержать ничью 1:1, которая стала для «Фиорентины» третьей кряду. К тому же, дисквалификации в этой встрече заработали Кьеза и Касерес, заменить которых будет очень сложно.

Не сыграют: Касерес, Кьеза, Куаме.

Ориентировочный состав: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Влахович, Рибери.

Статистика

Ни в одном из шести матчей «Лацио» не проигрывал «Фиорентине» — четыре победы и две ничьи

Только в одном из 22 последних матчей чемпионата «Лацио» проигрывал

Только в одной из четырех последних очных встреч команды не сумели обменяться голами

Прогноз

Прогноз на матч Лацио – Фиорентина.