«Лестер» — «Челси»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593263972

вчера, 16:19

Лестер

В этом сезоне Премьер-Лиги «Лестер» выступает очень достойно — третья позиция после 31-го тура. В активе команды из Лестершира 16 побед и семь ничьих, которые принесли 55 очков, а это всего на один больше, чем у сегодняшнего соперника. Стоит отметить третью по результативности в АПЛ линию атаки, которая смогла забить 59 голов, из которых 19 на счету Варди.

Свой путь в четвертьфинал «лисы» прошли очень легко, при этом даже не пропустили. По пути к сегодняшнему матчу «синие» одолели «Уиган» (2:0), «Брентфорд» (1:0) и «Бирмингем» (1:0).

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Челси

«Челси» восемь раз выигрывал Кубок Англии, а после того, как предыдущей стадии выбил их турнира «Ливерпуль» (2:0), кажется, что путь на Уэмбли открыт. Кроме чемпиона «пенсионеры» без особых проблем расправились с «Ноттингем Форест» (2:0) и «Халл» (2:1).

В чемпионате страны у подопечных Фрэнка Лэмпарда 54 очка и четвертое место, а после коронапаузы «синие» добыли две классные победы — над «Астон Виллой» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), на что мы давали прогноз.

Статистика

4 из 5 последних очных встреч завершились вничью

В кубковых матчах «Челси» выиграл 5 из 5 очных поединков

У «Челси» открытая серия из пяти побед

Последний личный матч завершился вничью (2:2)

Прогноз на матч Лестер – Челси.