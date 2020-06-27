«Милан» — «Рома»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593264135

вчера, 16:22

Милан

«Милан» уже который год стремится пробиться в Лигу Чемпионов, но по-прежнему безуспешно – команда Стефано Пиоли пока лишь восьмая в таблице. От четвертой «Аталанты» «россонери» отстают на 15 очков, что сводит их шансы на попадание в первую четверку к нулю. Однако, за Лигу Европы у «Милана» еще есть шанс зацепиться.

Учитывая тот факт, что «Наполи» выиграл Кубок Италии, седьмая строчка стала еврокубковой и «россонери» имеют отличные шансы за нее побороться – от «Пармы» они отстают только за счет дополнительных показателей. В первом туре после карантина «Милан» добыл уверенную победу над «Лечче» со счетом 4:1 в гостях, прервав серию из двух неудачных матчей.

Поставить на эту встречу можно в БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Рома

«Рома» ставит перед собой более амбициозные задачи – команда Паулу Фонсеки ведет борьбу за путевку в Лигу Чемпионов. Пока «волки» в этой борьбе успеха не имеют – от четвертой «Аталанты» их отделяет шесть очков, при этом бергамаски куда мощнее и стабильнее проводят чемпионат, так что даже такой гандикап является для римлян весьма солидным.

В последние туры выстрелил «Наполи» и «Рома» таким образом рискует остаться даже без пятого места – в таблице команды разделяет всего шесть очков. В первом туре после карантина «Рома» добыла волевую победу над «Сампдорией» — дубль Эдина Джеко принес римлянам три очка. Победа для «волков» стала третьей кряду.

Статистика

Только в одном из четырех последних матчей «Милан» проигрывал «Роме», одержал при этом две победы

Только в одном из 10 последних домашних матчей во всех турнирах «Милан» проигрывал

Три из последних пяти выездных матчей «Ромы» закончились поражениями

Ни в одном из пяти последних матчей между клубами не забивалось более трех голов

Прогноз

Прогноз на матч Милан – Рома.