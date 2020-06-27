«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:30

Эспаньол

«Эспаньол» в этом сезоне не узнать. За 31 тур сезона в активе каталонского клуба всего пять побед и девять ничьих, которые принесли 24 очка и последнее место в таблице. До 17-го места расстояние составляет восемь пунктов, что с таким состоянием игры пройти будет чрезвычайно сложно.

После длительного перерыва «попугаи» стартовали с победы над «Алавесом» (2:0), а затем на выезде отобрали очки у «Хетафе» (0:0), но радость болельщиков была преждевременна. В двух последних турах «бело-синие» проиграли «Леванте» (1:3) и «Бетису» (0:1).

Показатели результативности хозяев соответствуют занимаемому месту – худшая линия атаки и худшая линия обороны, которая пропустила 50 голов.

Главным снайпером команды является Де Томас (четыре гола).

В сегодняшнем матче нее смогут принять участие Коршья и Вила.

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Реал Мадрид

Бронзовый призер Примеры наконец-то смог вырваться на первую позицию. У Зидана не получилось побить главного конкурента феерической атакой, но надежная оборона сделала свое дело – 21 пропущенный гол, а это менее одного мяча за игру.

Длительный перерыв пошел на пользу «сливочным». После паузы у королевского клуба абсолютный показатель – победа над «Эйбаром» (3:1), «Валенсией» (3:0), «Реал Сосьедадом» (2:1) и «Мальоркой» (2:0), на что мы давали прогноз. Итогом выступлений стали 68 очков, как и у «Барсы».

Главным голеадором команды является Бензема (17 голов).

В составе команды сегодня мы не увидим Начо, Рейниера, Лукаса и Йовича. Из-за перебора карточек пропустят поединок Менди и Модрич.

Статистика

«Реал» забивает на выезде 2,1 гола в среднем

«Эспаньол» проиграл в 6 из 7 последних домашних очных матчей

«Эспаньол» забивал в 9 из 10 последних домашних матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Реала» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Эспаньол – Реал Мадрид.