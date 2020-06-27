Анонс матчей 32 тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:32

«Леванте» — «Бетис»

«Леванте» вполне успешно справляется с главной задачей на сезон, находясь на отдалении от зоны вылета. «Бетис» проваливает сезон и включиться в борьбу за еврокубки уже нереально, после карантина он добыл всего одну победу, но кто же сегодня фаворит?

Прогноз на матч Леванте – Бетис.

«Вильярреал» — «Валенсия»

«Вильярреал» стремится пробиться в Лигу Чемпионов, но пока проигрывает конкуренцию «Хетафе» и «Севилье». Те же задачи стоит и перед «Валенсией», но у «летучих мышей» ситуация чуть сложнее – они пока лишь восьмые в таблице. Кто станет ближе к четвертой строчке?

Прогноз на матч Вильярреал – Валенсия.

«Гранада» — «Эйбар»

«Гранада» отлично проводит сезон и вполне может побороться за Лигу Европы – пока она девятая в таблице. У «Эйбара» ситуация намного сложнее – он находится в шести очках от зоны вылета. В прошлом туре «оружейники» добыли долгожданную победу, но удастся ли им развить успех?

Прогноз на матч Гранада – Эйбар.