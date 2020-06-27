Анонс матчей 28-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:35

«Наполи» — СПАЛ

«Наполи» после победы в Кубке Италии получил необходимую уверенности в своих силах и есть еще шанс у команды побороться за Лигу Чемпионов, пусть и минимальный. СПАЛ ведет без особого успеха борьбу за выживание и проигрывает матч за матчем, ждать ли легкой победы фаворита?

Прогноз на матч Наполи – СПАЛ .

«Сампдория» — «Болонья»

«Сампдория» проваливает сезон и рискует попрощаться с Серией А по его итогам, но пока ситуация еще не превратилась в катастрофу. «Болонья» стабильнее проводит чемпионат и находится на 11-м месте в таблице, имея солидный отрыв от зоны вылета. Кто окажется сильнее?

Прогноз на матч Сампдория – Болонья.

«Сассуоло» — «Верона»

«Сассуоло» так и не сумел включиться в борьбу за Лигу Европы, хотя этого безусловно ждали болельщики, но и вылет «нероверди» пока не грозит. «Верона» претендует на седьмую строчку и от «Пармы» отстает всего на один балл, но сумеют ли «мастифы» сегодня обыграть крепкий «Сассуоло»?

Прогноз на матч Сассуоло – Верона.

«Удинезе» — «Аталанта»

«Аталанта» мощно проводит сезон по всем фронтам – в Серии А бергамаски могут побороться даже за бронзу, также им предстоит еще борьба в Лиге Чемпионов. «Удинезе» уже долгое время находится в кризисе и не может победить на протяжении восьми матчей, ждать ли провала «зебр» и сегодня?

Прогноз на матч Удинезе – Аталанта.

«Парма» — «Интер»

«Интер» сбавил обороты после перерыва и добыл всего одну победу, серьезно отстав от «Ювентуса». Тем не менее, сдаваться «нерадзурри» вряд ли станут, поэтому сегодня у «Пармы» могут возникнуть проблемы – два последних домашних матча она проиграла, но быть ли третьему поражению?

Прогноз на матч Парма – Интер.