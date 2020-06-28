«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593349480

вчера, 16:04

Кристал Пэлас

Ни разу в истории «Кристал Пэлас» не занимал в Премьер-Лиге места выше третьего, но со столичным клубом считаются все, без исключения, соперники, а матчи на «Селлхерст Парк» относятся к категории чрезвычайно сложных.

В текущем первенстве Английской Премьер-Лиги «орлы» за 31 тур смогли одержать 11 побед и девять ничьих, что принесло команде 42 очка и 10-е промежуточное место в турнирной таблице. До шестого места, которое дает право сыграть на следующий сезон в одном из европейских кубков, расстояние составляет ровно 10 очков, но противники на этом участке очень серьезные.

Самой слабой линией команды считается нападение, которое отличилось в воротах противника 28 раз, а это меньше одного гола за матч. Главным голеадором хозяев является Айю (девять голов).

Свою серию побед «Кристал Пэлас» начал еще до карантина, а в июне сначала на выезде одолел «Борнмут» (2:0), а в минувшую среду ничего не смог поделать с «Ливерпулем» (0:4).

Перед сегодняшним матчем в лазарете «орлов» находятся Келли, Томкинс, Шлюпп, Бентеке и Заа.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Бёрнли

Мало кто помнит, что совсем недавно «Бёрнли» становился чемпионом Англии, все это произошло в сезоне-1920/21 и 1959/60. С тех пор гости ни выиграли ни одного титула, а большую часть времени провели в низших лигах чемпионатов Великобритании.

В текущем сезоне «бордовые» за 31 тур смогли одержать 12 викторий и шесть ничейных исходов, которые принесли 42 балла и 11-е место. Впрочем, победа в сегодняшней игре смогла бы вывести команду сразу в первые ТОП-10 Английской Премьер-Лиги.

После вынужденного перерыва подопечные Шона Дайча получили в соперники «Манчестер Сити», который нанес нокаутирующий удар, переиграв Ланкашир со счетом 5:0. В минувший четверг команда на своем поле переиграла «Уотфорд» (1:0), на что мы давали прогноз. Главным снайпером команды является Айю (девять голов).

Перед сегодняшней игрой в составе гостей есть потери. Сегодня не сыграют Барнс, Брэйди, Вуд и Гумундссон.

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл 4 из 6 последних домашних очных встреч

«Бёрнли» не забивал в 6 из 10 последних выездных поединков

«Стекольщики» выиграли 4 из 5 последних встреч

За последние 13 очных встреч в Лондоне «КП» проиграл только однажды (19.04.2017)

В 7 из 10 последних очных матчей было забито не более двух голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Кристал Пэлас» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Бернли.