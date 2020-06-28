«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:06

Хетафе

«Хетафе» за всю свою недолгую историю, ведь команда из пригорода Мадрида одна из самых молодых, ни разу не поднималась выше пятого места, которое она смогла добыть по итогам минувшего сезона. В этом году столичный клуб штурмует ТОП-5 со второй попытки.

После 31-го тура текущего первенства в активе «городских» 13 победи 10 ничейных исходов, которые принесли 49 очков и промежуточное пятое место. Таких успехов «Испанский Челси» добился благодаря неплохой игре линии обороны, которая пропускает меньше одного гола за матч в среднем, а атака поражала ворота противника 40 раз, из которых 10 голов на счету Анхеля, а девять мячей забил Мата.

После длительного перерыва подопечные Хосе Бордаласа идут без побед. В первой игре летней сессии «синие» неожиданно проиграли «Гранаде» (1:2), а затем трижды сыграли вничью – с «Эспаньолом» (0:0), «Эйбаром» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1).

По сообщению из стана команды, сегодня не смогут сыграть Кабако, Манойлович и Этебо, а из-за перебора желтых карточек не выйдет на поле Даконам.

Поставить на эту встречу можно в БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Реал Сосьедад

Всего через два месяца «Реал Сосьедад» будет отмечать юбилей – 110 лет со дня основания. За такой внушительный период команда провела в Примере 68 сезонов и дважды становилась чемпионом страны, но этот успех относится к началу 80-х годов.

В текущем первенстве Примеры «королевский» за 31 тур сумел добыть 14 побед и пять ничьих, что сделало гостей самой непримиримой в сезоне. После длительного перерыва «бело-голубые» никак не могут найти свою игру.

Если в первой летней игре баски разошлись миром с «Осасуной» (1:1), то три следующие игры проиграли – «Алавесу» (0:2), «Реал Мадриду» (1:2) и «Сельте» (0:1), на что мы давали прогноз.

Показатели результативности подопечных Иманоля Альгуасиля довольно высокие – 47 забитых голов. Главным снайпером команды является Оярсабаль (девять мячей).

В лазарете Сан-Себастьяна Муругуса, Гевара, Ильяраменди и Сангальи. Льоренте пропустит матч из-за перебора карточек.

Статистика

«Хетафе» не выигрывал пять матчей подряд

«Реал Сосьедад» проиграл три матча подряд

4 из 5 последних матчей выиграл «Хетафе»

Последняя личная встреча завершилась победой «Хетафе» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Хетафе – Реал Сосьедад.