Анонс ставок дня 29 июня от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:07

«Маритимо» — «Бенфика»

«Бенфика» в прошлом туре провалилась, проиграв дома 3:4 «Санта Кларе». Ошибка «орлов» позволила «Порту» захватить первое место и поставила команду в непростое положение. «Маритимо» ведет борьбу за выживание и находится далеко не в лучшей форме, но сумеет ли фаворит этим воспользоваться?

Прогноз на матч Маритимо – Бенфика.

«Пасуш де Феррейра» – «Порту»

«Порту» умело использовал ошибку своего главного конкурента в борьбе за титул и вырвался на первое место. Играют «драконы» далеко не идеально, но в прошлом туре они отгрузили четыре гола «Боавиште», что наверняка дает болельщикам повод для оптимизма. Сумеет ли «Порту» обыграть в гостях «Пасуш де Феррейру»?

Прогноз на матч Пасуш де Феррейра – Порту.

«Алькоркон» — «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» без особого успеха проводит сезон – пока команда Пако Хемеса лишь седьмая в таблице. Тем не менее, у «пчел» еще есть время для того, чтобы исправить ситуацию, начать можно уже сегодня – победа над «Алькорконом» отправит «Райо» в зону плей-офф, но сумеют ли хозяева дать бой?

Прогноз на матч Алькоркон — Райо Вальекано.

«Оденсе» — «Люнгбю»

«Оденсе» неудачно в целом проводит сезон, но еще имеет шансы на еврокубки – для этого ему сегодня нужна победа над «Люнгбю». Команды уже встречались неделю назад и тогда «Оденсе» одержал победу со счетом 2:1, благодаря которой и остался на первом месте в группе. Сумеет ли сегодня 2Люнгбю» взять реванш?

Прогноз на матч Оденсе – Люнгбю.