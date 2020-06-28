Анонс ставок дня 29 июня от сайта ВсеПроСпорт

«Маритимо» — «Бенфика»
«Бенфика» в прошлом туре провалилась, проиграв дома 3:4 «Санта Кларе». Ошибка «орлов» позволила «Порту» захватить первое место и поставила команду в непростое положение. «Маритимо» ведет борьбу за выживание и находится далеко не в лучшей форме, но сумеет ли фаворит этим воспользоваться?
Прогноз на матч Маритимо – Бенфика.
«Пасуш де Феррейра» – «Порту»
«Порту» умело использовал ошибку своего главного конкурента в борьбе за титул и вырвался на первое место. Играют «драконы» далеко не идеально, но в прошлом туре они отгрузили четыре гола «Боавиште», что наверняка дает болельщикам повод для оптимизма. Сумеет ли «Порту» обыграть в гостях «Пасуш де Феррейру»?
Прогноз на матч Пасуш де Феррейра – Порту.
«Алькоркон» — «Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» без особого успеха проводит сезон – пока команда Пако Хемеса лишь седьмая в таблице. Тем не менее, у «пчел» еще есть время для того, чтобы исправить ситуацию, начать можно уже сегодня – победа над «Алькорконом» отправит «Райо» в зону плей-офф, но сумеют ли хозяева дать бой?
Прогноз на матч Алькоркон — Райо Вальекано.
«Оденсе» — «Люнгбю»
«Оденсе» неудачно в целом проводит сезон, но еще имеет шансы на еврокубки – для этого ему сегодня нужна победа над «Люнгбю». Команды уже встречались неделю назад и тогда «Оденсе» одержал победу со счетом 2:1, благодаря которой и остался на первом месте в группе. Сумеет ли сегодня 2Люнгбю» взять реванш?