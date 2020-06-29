До 5 лет был русским, а потом стал испанцем. А в школе учился вместе с сыном премьер-министра

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«Вера в Бога — самое важное,

что может быть в нашей жизни»

(Из интервью)

Денис стал любимцем российских болельщиков в один миг. Можно даже точно назвать дату – 14 июня 2018 г. В этот день сборная России в матче открытия чемпионата мира в Москве играла против команды Саудовской Аравии. Все произошло практически как в кино. На 25-й минуте матча получает травму главная надежда сборной Алан Дзагоев и вместо него тренер выпускает включенного в состав в самый последний момент Дениса Черышева. Спустя 18 минут русский испанец забивает красивейший и, по сути, переломный в игре гол. А в конце матча отличается еще раз. И вновь гол из таких искусных, что редко увидишь в исполнении игроков в ходе чемпионата России. А дальше ухвативший фортуну за хвост Денис продолжает творить футбольные чудеса — не менее эффектные мячи в матчах против Египта и Хорватии и отличная игра в тяжелейшем матче одной восьмой финала против его «второй родины» и фаворита чемпионата мира — Испании. Как итог, официальный сайт чемпионата Испании в Твиттере присвоил своему русскому соотечественнику титул «нового царя России».

А впервые за главную сборную нашей страны Денис сыграл еще в 2012 г. Тогда молодой игрок из состава великого мадридского «Реала» особых лавров не снискал, но запомнился такой же игровой неуемностью и реактивностью, как и его отец — известный в прошлом футболист московского «Динамо» и других команд Дмитрий Черышев. Позднее Денис успешно выступал за испанские клубы «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия» и стал одним из самых титулованных наших игроков за рубежом, выиграв с «Севильей» Лигу Европы в 2014 г., а с «Реалом» — Лигу чемпионов в 2016 г. Любит песни из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Своим любимым номером называет 17-й, а фильмом — «Легенда № 17», посвященный еще одному «русскому испанцу» — великому Валерию Харламову.

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В 2018 г. российские болельщики не только заново открыли для себя Дениса как замечательного футболиста, но и прониклись к нему еще большим уважением и интересом за искренние проявления его религиозных убеждений. И если перекреститься перед выходом на поле сегодня стараются многие, делая это, впрочем, не всегда убедительно, то открытое посвящение Господу каждого своего голевого успеха для нашей сборной пока еще не очень привычное зрелище. Именно так Денис отпраздновал оба своих мяча в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. Важно, что эти посвящения не выглядели у него игрой на публику, а трогали своей естественностью. В своем личном блоге после игры он написал: «Благодарю всех, кто сделал это возможным. Будем биться за страну. С Богом!». Еще одно сообщение оставил на своей странице в Твиттере: «Вся слава только тебе Господи». А после матча с Египтом поздравил через интернет международный проект «Батюшка-онлайн», которому исполнилось 7 лет. Этот проект, созданный в Ульяновске в 2011 г., является одним из самых успешных медийных проектов Русской православной церкви и был отмечен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Суть его в том, что священники из разных городов России и многих других стран при помощи интернета напрямую общаются с людьми, отвечая на интересующие их вопросы. «Вера в Бога – это самое важное, что может быть в нашей жизни, — сказал в своем поздравительном обращении Денис. — Что всегда дает нам силы двигаться дальше, двигаться вперед. Мы должны быть благодарны Ему за все то, что у нас есть. Желаю… проекту долголетия и чтобы все получилось».

«Не могу сказать, что я больше испанец, чем русский»

Жизнь любого человека – это дорога с возникающими то справа, то слева поворотами, перекрестками, которые иногда просто проносятся мимо, а иногда задерживают взгляд и зовут изменить направление пути. Помните? «Направо пойдешь – коня потеряешь, прямо пойдешь – себя потеряешь, налево пойдешь – счастье найдешь». Перед появившимся на свет 25 декабря 1990 г. Денисом Черышевым лежал путь простого нижегородского пацана, который, наверняка все равно стал бы футболистом, поскольку его папа – Дмитрий Черышев – играл за ведущие клубы страны. Но уж точно он никак не должен был превратиться в испанца. Однако происходившие в стране перемены настолько перепахали местность, по которой пролегала трасса жизни мальчишки, что на отметке 5-летнего возраста возник тот самый манящий, но загадочный своей непредсказуемостью поворот. И «водитель» Дениса, пока еще не имевшего допуск к самостоятельному рулению, — его отец – принял решение сменить курс. «Господь не любит боязливых!». Может быть, не в таких именно словах, но суть подобной истины Черышев-старший наверняка для себя давно уяснил.

Дмитрий Николаевич как раз получил предложение из испанского города Хихон стать игроком местной команды «Спортинг» и решил его принять. Так в 1995 г. юный Денис вместе с семьей стал жителем солнечной Испании. Сам он вспоминает об этом переезде, с одной стороны, как об интересном событии – все вокруг новое и непривычное, а с другой стороны – как об очень нелегком периоде. Маленький пятилетний человечек, которому еще вчера даже в голову не приходило изучать иностранный язык, вдруг попал в полностью испаноязычное окружение. В обычной подготовительной испанской школе, в которую он начал ходить, он не понимал ни учителей, ни других детей. Повезло только в том, что лет ему было мало, а в таком возрасте даже чужой язык усваивается легче и быстрее. Да и любовь к футболу помогла быстро найти общий язык со сверстниками. «Футбол сын полюбил с детства, однако к учебе относился серьезно. Был старостой класса, — вспоминает отец Дениса. — С ребятами в школе он общался на испанском, а дома мы говорили только по-русски». Сегодня его испанский не просто безупречен, он владеет им как родным, так, что заподозрить в нем иностранца невозможно. «Когда играю в Испании, то тоже больше по-испански (говорю и думаю – Авт.), потому что все партнеры разговаривают на этом языке. Когда играю в России, то по-русски. У меня автоматически получается переключаться между языками», — делится он.

Потом была спортивная школа при футбольном клубе Хихона (в разное время ее прошли такие известные испанские игроки, как Луис Энрике, Давид Вилья, Ангуло), а когда исполнилось 11, на способного мальчика обратили внимание те, кто ищет самых талантливых юных игроков Испании (да и не только Испании) для знаменитого мадридского «Реала». Дмитрий Николаевич понял, что для него настало время вешать бутсы на гвоздь, чтобы уделить максимальное внимание таланту сына. И вся семья перебралась в Мадрид. Общеобразовательная школа, которую теперь стал посещать юный Черышев, считалась одной из лучших в городе (например, вместе с Денисом учился сын премьер-министра страны). А футбольная академия «Реала» специально сняла для своего нового воспитанника квартиру. Отец же отныне присутствовал на каждой тренировке или матче Дениса. В академии сбылась и казавшаяся когда-то нереальной мечта – знакомство с кумиром детства, одним из лучших футболистов мира Руудом ван Нистелроем. В 22 года урожденный нижегородец был зачислен в основной состав «Реала» и стал партнером самого Криштиану Роналду. Здесь же, в испанской столице, он окончил университет, получив диплом тренера по физподготовке. А в 2016-м Черышев вполне официально вместе со знаменитым клубом становится уже победителем главного футбольного турнира Европы – Лиги чемпионов.

Годы взросления и обучения в Испании стали и годами приобщения молодого человека к христианским ценностям. Испания страна традиционно набожная. Правда, эта набожность нередко носит как бы ритуальный характер, тем не менее, большинство граждан считают необходимым тем или иным образом ее проявлять и подчеркивать. В государственной системе школьного образования в число обязательных предметов входит, например, религиоведение, на уроках которого дается представление о разных религиях, но основное время посвящено, конечно же, католицизму. Так что из стен школ молодежь выходит с убежденностью в том, что все происходящее вокруг них и с ними должно отвечать и отвечает канонам христианского вероучения. О нюансах своего вероисповедания Денис не стремится распространяться, но, по свидетельству его отца, регулярно посещает православную церковь.

Свое русское детство Денис знает, как он сам говорит, только по папиным рассказам. В этих рассказах он, совсем маленький, не расстается с мячом, возясь с ним с утра до вечера, и на традиционный вопрос «кем будешь, когда вырастешь?» (наверняка же его кто-нибудь задавал) отвечает «футболистом». А кем же еще, если папа — известный футболист и надо стать таким, как он? В этом детстве и любимая бабушка, оставшаяся в Нижнем Новгороде, с которой Денис регулярно общался и после отъезда, радуя ее своим безукоризненным знанием родного языка. Правда, небольшой акцент все же иногда заметен. Но акцент – это нормально, - говорит он. – «Я все-таки с пяти лет в Испании живу. Но дома – с родителями, младшим братом Данилой... общаемся только по-русски. Мама с папой говорят: „Денис, где бы ты ни жил, своих корней забывать нельзя“. Ну и правильно. Иначе как бы я со своей бабушкой... в Нижнем Новгороде, разговаривал? Не на испанском же. Хотя практики все равно не хватает».

Считается, что в Испании даже среди коренных жителей уже в значительной степени утрачено чувство национальной общности именно как «испанской». Жители разных провинций предпочитают определять себя и своих соотечественников прежде всего по названию этих провинций — андалусийцы, галисийцы, баски, каталонцы и др. Отсюда и вспыхивающие время от времени противоречия между разными регионами, доходящие иногда до политического противостояния, как, например, постоянные споры Мадрида с Барселоной или Бильбао. Что уж говорить о гражданах, переселившихся сюда из других государств. И все же степень сохранившейся русскости в Денисе поразительна, хотя сам он старается говорить на эту тему максимально осторожно, как принято в Европе — политкорректно. Все-таки уже более 20 лет прожито именно в Испании, а образ России там, что сейчас, что раньше, создавался с точки зрения именно среднего европейца. Со всеми мифами, перегибами и перехлестами, принявшими сегодня особенно выпуклые формы. Но для Дениса Россия не миф, а прежде всего — его мама, папа и бабушка, благодаря которым, в первую очередь, своих корней ему удалось не забыть.

Специалист по испанскому футболу журналист газеты «The Gardian» Сид Лоу уверен, например, что Дениса надо считать испанцем: «Если искренне, наверное, все же испанского в нем больше. Учитывая образование, личные качества, опыт его отца в „Спортинге“, Денис — испанец. И по-испански он говорит как испанец — его не примешь за иностранца. Но так бывает с детьми эмигрантов, раздвоение — обычная для них история». Сам же Денис на вопрос «Кем он себя больше ощущает?» отвечает так: «Я так до сих пор и не понял. Как это по-русски сказать?.. Наполовину такой, наполовину такой, наверное. Не могу сказать, что я больше испанец, чем русский. Как и наоборот. ...Я из тех, кто считает так: ты вбираешь в себя многое от тех мест, в которых живёшь. У меня русское лицо и русский характер – я никогда не сдаюсь. А от испанца у меня хорошее настроение и чувство юмора. Характер у меня русский, довольно спокойный, но веду я себя по-испански, потому что очень люблю поговорить с людьми». Болельщики же сборной России, не говоря уже о родных Дениса, при ответе на подобный вопрос наверняка сильно удивятся и скажут — конечно русский!