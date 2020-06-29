ЦСКА — «Спартак»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 18:57

ЦСКА

ЦСКА проводит очень слабо нынешний сезон – команда Виктора Гончаренко постепенно выбывает из гонки за Лигу Чемпионов. После 24 туров «армейцы» лишь пятые в таблице с 37 очками в активе – от «Краснодара» и «Ростова» они отстают уже на четыре очка, при этом у «быков» есть еще два матча в запасе, что сводит шансы практически к нулю.

Вряд ли ЦСКА сможет еще больше усугубить свое положение и остаться вообще без еврокубков – отрыв от шестого «Спартака» составляет пять баллов, но теоретически даже такой вариант реален, особенно, если сегодня очков взять не удастся.

Кризис «армейцев» тянется еще с первого круга – после провала в еврокубках, клуб допускал ошибку за ошибкой и в Премьер-Лиге, последняя победа армейцев в чемпионате датируется еще 24 ноября прошлого года, тогда был были обыграны с минимальным счетом 1:0 «Крылья Советов», после этого в семи поединках кряду успеха ЦСКА не знал.

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Спартак

«Спартак» также имеет серьезные проблемы в чемпионате, даже более глобальные, чем у его сегодняшнего соперника. К 25-му туру команда Доменико Тедеско подходит на шестой строчке в таблице, имея отставание в пять баллов от идущего в зоне Лиги Европы ЦСКА . Отыграть такой гандикап будет крайне непросто, но попасть в еврокубки «красно-белые» могут и через Кубок.

В полуфинале турнира «Спартак» сыграет с «Зенитом» в середине июля, и в случае успеха, вполне может претендовать на трофей – «Урал» или «Химки» обыграть «красно-белым» по силам. В последнем туре чемпионата «Спартак» не сумел обыграть дома «Уфу» — несмотря на игровое преимущество, реализовать его в забитые голы не удалось и поединок завершился нулевой ничьей.

Для «Спартака» этот результат безусловно стал неудачей, ведь прервалась серия из двух побед кряду, и не удалось свести отставание от «армейцев» к минимуму.

Статистика

Только в одном из четырех последних матчей ЦСКА проигрывал «Спартаку»

В каждом из четырех последних матчей ЦСКА забивал в ворота «Спартака»

Только в одном из четырех последних выездных матчей «Спартак» не пропускал

В нынешнем сезоне «Спартак» имеет всего одну победу в активе над представителями первой пятерки

Прогноз