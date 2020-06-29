«Барселона» — «Атлетико»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 18:59

Барселона

«Барселона» сама себе нашла трудности на концовку сезона, но для всех болельщиков создала некий элемент интриги, хотя все это может стоить каталонцам золотых наград и прерванной серии, которая на сегодняшний день состоит из двух чемпионских титулов подряд.

После длительного перерыва «сине-гранатовые» идут без поражений, но две необязательные ничьи сигнализируют о нарастающих проблемах в команде. Кике Сетьен постоянно проводит эксперименты с составом, в которых дает шанс проявить себя молодым исполнителям, но стоит ли делать это в момент решающих матчей Примеры?

По словам испанского коуча 26-кратного чемпиона у него нет в составе основных и запасных игроков, а в его команде все имеют право выйти на поле.

Как бы то не было, но «Реал» оторвался на два очка, которые будет очень тяжело компенсировать. У «блаугранас» 21 победа и шесть мировых в этом турнире, а атака команды пока вне конкуренции – 72 гола, из которых 21 на счету Месси, а кто-то сомневался?

В сегодняшней игре не смогут принять участие Де Йонг, Дембеле, Роберто и Тодибо.

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Атлетико

Свой 77-й сезон в чемпионате высшей лиги Испании «Атлетико» проводит неплохо, за исключением одного – команда потеряла звание вице-чемпиона. После 32 туров столичная команда сумела добыть 15 побед и 13 мирных исходов, при привычных показателях линии обороны, которая пропустила 23 гола. Меньше только у лидера, да и надежная защита, это визитная карточка Диего Симеоне.

После того, как в состав сегодняшнего противника ушел Антуан Гризманн, в команде появились проблемы с результативностью, даже несмотря на наличие мощных игроков. Длительная пауза пошла на пользу «индейцам», которые выглядят очень свежо, а после ничьи с «Атлетиком» (1:1), смогли выиграть четыре игры подряд – у «Осасуны» (5:0), «Вальядолида» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавеса» (2:1), на что мы давали прогноз.

Главным снайпером команды на сегодняшний день является Мората, на счету которого девять забитых мячей.

В лазарете «матрасников» Врсалько и Эрмосо.

Статистика

Соперники провели 206 очных матчей

«Барселона» одержала 93 победы

«Атлетико» выиграл 65 матчей

В 7 из 10 последних матчей забивали обе команды

Каталонский клуб в среднем забивал 1,90 гола в ворота соперника

В 7 из 10 последних встреч соперников было забито меньше трех голов

Последняя очная встреча завершилась победой «Атлетико» (3:2)

Прогноз

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