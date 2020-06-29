Анонс матчей дня 30 июня от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 19:01

«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на неделе пробился в полуфинал Кубка Англии и в чемпионате также дела у него складываются не так уж и плохо – пока он шестой в таблице, но от четвертого «Челси» отстает всего на пять очков. «Брайтон» традиционно ведет борьбу за выживание и не проигрывает в трех матчах кряду, но продлится ли эта серия?

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед.

«Леганес» — «Севилья»

«Севилья» сражается за четвертую строчку и выход в Лигу Чемпионов, пока ей удается успешно справляться с задачей. Тем не менее, пока «нервионцы» в безопасности себя чувствовать не могут – «Вильярреал» находится на расстоянии трех баллов. Чего ждать от команд сегодня?

Прогноз на матч Леганес – Севилья.

«Торино»- «Лацио»

«Лацио» продолжает погоню за «Ювентусом», после поражения от «Аталанты» шансы «орлов» немого снизились, но в целом из гонки они не выпали. «Торино» проваливает сезон и находится лишь на 14-м месте в таблице, проиграв 2:4 «Кальяри» в прошлом туре. Ждать ли победы фаворита?

Прогноз на матч Торино – Лацио.

«Дженоа» — «Ювентус»

«Ювентус» после поражения в Кубке от «Наполи» духом не упал и в чемпионате продолжает наращивать отрыв от соперников. Пока от «Лацио» имеется всего четыре балла ганликапа, поэтому расслабляться «старая синьора» вряд ли станет и «Дженоа» ждет непростое испытание, но справятся ли с ним «грифоны»?

Прогноз на матч Дженоа – Ювентус.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Локомотив» продолжает оставаться одним из главных претендентов на вторую строчку – «зенит» чемпионство уже вряд ли отдаст, поэтому главной целью «железнодорожников» является прямая путевка в групповой этап Лиги Чемпионов. «Локо» выиграл четыре последних матча, но дать ли пятой победы?

Прогноз на матч Локомотив – Крылья Советов.