«Интер» — «Брешиа»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593526145

сегодня, 17:09

Интер М

«Интер» великолепно начал сезон, очень мало ошибался и некоторое время даже лидировал в таблице, но провести на таком уровне весь сезон команде Антонио Конте не удалось. В данный момент «нерадзурри «третьи в таблице и от лидера „Ювентуса“ отстают на восемь очков, но впереди еще есть „Лацио“, который также имеет чемпионские амбиции и преимущество в четыре очка.

После карантина „Интер“ не сумел сходу войти в сезон – в полуфинале Кубка не удалось обыграть „Наполи“ и турнир на этом для него был закончен. После убедительной по игре, но не по счету, победы 2:1 над „Сампдорией“, „нерадзурри“ оступились в поединке с „Сассуоло“, расписав с „нероверди“ ничью 3:3 на своем поле, эта ошибка снизила шансы команды на скудетто практически до нуля.

Тем не менее, бороться „Интер“ продолжает – в последнем туре он сумел перевернуть поединок с „Пармой“ с ног на голову и забрать три очка. Проигрывая в счете до 84-й минуты, „Интер“ нашел в себе силы не только отыграться, но и выиграть встречу, что не позволило конкурентам уйти в еще больший отрыв.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Брешиа

„Брешиа“ проваливает сезон – у команды явно были серьезные амбиции перед стартом турнира, в Серии Б „ласточки“ просто не знали себе равных. Подписание ряда качественных футболистов, главным из которых безусловно являлся Марио Балотелли, наверняка придавало болельщикам оптимизма, но в итоге „Супер Марио“ забил за „Брешию“ всего пять голов и не доиграл до конца чемпионата, контракт с ним был расторгнут.

Встречают 29-й тур „ласточки“ на предпоследней строчке в таблице, имея в активе всего 18 набранных баллов. От спасительного 17-го места их отделяет в данный момент восемь очков – гандикап уже смело можно назвать критическим.

Оставляет желать лучшего и игра команды, но безнадежной ее также назвать нельзя – в последнем туре „Брешиа“ имела два гола преимущества в поединке с „Дженоа“, но умудрилась позволить сопернику отыграться. Отыграв две ничьи с „Фиорентиной“ и „Дженоа“, команда прибудет в Милан далеко не в самом худшем настроении.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей „Интер“ не проигрывал „Брешии“ — три победы и две ничьи

Ни в одном из четырех последних матчей „Интер“ не проигрывал – три победы и ничья

В каждом из шести последних матчей „Интер“ пропускал

В каждом из трех последних матчей „Брешиа“ забивала в ворота „Интера“

Прогноз

Прогноз на матч Интер — Брешиа.