«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 17:10

Вест Хэм

Один из самых популярных клубов столицы Англии в прошлом году отметил 100-летний юбилей первого сезона выступлений в высшей лиге чемпионата Англии. За столь внушительный период «Вест Хэм» ни разу не становился призером главного турнира страны, но три раза сумел выиграть Кубок Англии, что является мечтой любого британского клуба.

В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги хозяева после 31-го тура расположились на грани провала – 27 очков, как и у основной тройки претендентов на вылет в Чемпионшип. После обнадеживающего старта «молотобойцы» потеряли концентрацию, что привело к крутому пике на дно турнирной таблицы.

В активе «железных» семь побед и шесть мировых, а оборона показала четвертый худший результат лиги – 54 пропущенных гола. После длительного перерыва подопечные Дэвида Мойеса продолжили серию поражений, которую начали еще 7 марта, уступив на своем поле «Вулверхэмптону» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:2).

По сообщению из штаба лондонского клуба, сегодня на поле не смогут выйти Снодграсс, Масуаку и Халлер.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Челси

Роман Абрамович ставит перед своими игроками самые высокие задачи. В минувшем сезоне «Челси» феерил на всех направлениях, чего ждут от команды и этим летом. Впрочем, ничего невыполнимого нет, состав и финансовое состояние клуба позволяют бороться на нескольких фронтах, причем делать это одинаково успешно.

В минувшее воскресенье «синие» сделали шаг вперед в Кубке Англии, где переиграли «Лестер» (1:0) и вышли в полуфинал турнира. В первенстве Премьер-Лиги «пенсионеры» на четвертой позиции. В активе подопечных Фрэнка Лэмпарда 16 побед и шесть мировых, что принесло 54 очка, а это на один балл меньше, чем у Лестершира.

Серия победных игр «синих» стартовала еще 8 марта, а продолжена была уже в летнюю сессию – «Астон Вилла» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), на что мы дали правильный прогноз.

Главным снайпером команды на сегодня является Абрахам (13 голов).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Пулишич, Ампаду, Томори, Мусонда и Ван Гинкел.

Статистика

«Вест Хэм» проиграл 8 из 10 последних матчей

У «Челси» серия побед составляет шесть игр подряд

В восьми последних очных матчах не было забито более трех голов

«Челси» в гостевых матчах забивает не менее двух голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Вест Хэма» (1:0)

Прогноз

Прогноз на матч Вест Хэм – Челси.