«Валенсия» — «Атлетик»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 17:12

Валенсия

Главным событием последнего дня стало увольнение Селадеса с поста главного тренера «Валенсии». Альберт не смог удержаться у руля команды и года, ведь пришел он в команду в сентябре 2019 года. Тут, как нельзя лучше подходит выражение доигрался.

После неплохого старта, довольно неплохо укомплектованная команда выиграла только два раза в 13 матчах, что привело к вылету из зоны еврокубков, да и вообще, восьмое место не для «летучих мышей».

На смену тренеру-неудачнику пришел дежурный коуч Воро. Этот специалист работает в команде с 2002 года и не раз исполнял обязанности, а три года назад стартовал с командой в сезоне.

Шестикратный чемпион Примеры после 32 туров сумел записать в актив 12 викторий и 10 ничьих, при отрицательном балансе забитых и пропущенных голов. Команда проиграла 3 из 4 последних матчей, причем «оранжевых» обыграл даже «Эйбар». Единственным светлым пятном после возобновления сезона стала виктория над «Оссуной» (2:0), и непонятная ничья с «Леванте» (1:1).

Главным снайпером команды на сегодняшний день является Гомес (девять голов).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Гарай, Пиччини, Гайа, а вот участие в игре Диахаби пока под вопросом.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Атлетик Б

У «Атлетика» с тренером пока все в порядке — Гаиска Гаритано у руля уже два года. Да и какие претензии могут быть к молодому специалисту, если команда показывает результат и классный футбол. К слову, «львы» входят в тройку команд, вместе с «Барселоной» и «Реалом», которая ни разу в истории не покидала Примеру.

На сегодняшний день Бильбао расположился сразу за «Валенсией» в турнирной таблице. За 32 тура баски смогли добыть 11 побед и 12 мировых, а это принесло 45 очков, при третьем показателе линии обороны в турнире – 28 пропущенных голов. В линии атаки «красно-белым» есть место для усиления – 36 забитых за сезон голов. чрезвычайно мало для Ла Лиги.

Главным снайпером команды является Гарсия (11 голов).

После длительного перерыва гости выступают довольно неплохо – две ничьи с «Атлетико» (1:1) и «Эйбаром» (2:2) на старте летней сессии, а затем минимальное поражение от «Барселоны» (0:1) и две виктории – над «Бетисом» (1:0) и «Мальоркой» (3:1), на что мы давали прогноз.

По сообщению из штаба команды все игроки в порядке, под вопросом выход на поле Бената, у которого рецидив травмы ноги.

Статистика

«Валенсия» выиграла четыре последних домашних матча подряд

«Атлетик» выиграл только 1 из 12 последних поединков на «Месталье»

В 5 из 6 последних очных матчей было забито не более двух мячей

«Атлетик» в 8 из 9 последних выездных поединков успел пропустить и забить при этом

Бильбао проиграл 4 из 6 последних выездных игр

Последняя очная встреча завершилась победой «Валенсии» (1:0)

Прогноз

Прогноз на матч Валенсия – Атлетик.