Анонс матче 25-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 17:14

«Уфа» — «Рубин»

«Уфа» отдалилась от зоны вылета и занимает восьмое место в таблице, не проигрывая в четырех матчах кряду. «Рубин» также вырвался со дна таблицы, но находится в более опасном положении, чем его соперник. В семи последних выездных матчах «Рубин» не проигрывал, но продолжится ли серия?

Прогноз на матч Уфа – Рубин.

«Арсенал» — «Ахмат»

«Ахмат» поставил себе в очень непростое положение – пока «волки» лишь 14-е в таблице. Однако, прогресс в игре команды есть – в двух последних матчах она набрала четыре очка и в целом показывает качественный футбол. Сумеет ли «Ахмат» продлить неудачную серию «Арсенала» из четырех поражений?

Прогноз на матч Арсенал — Ахмат.

«Тамбов – „Зенит“

„Тамбов“ все еще находится вне зоны вылета, но ситуация для него усугубляется с каждым туром – от 15-го „Оренбурга“ его отделяет всего два балла. „Зенит“ уверенно движется к защите титула и имеет отрыв в девять баллов от „Локомотива“, но сумеет ли фаворит и сегодня легко взять три очка?

Прогноз на матч Тамбов – Зенит.

„Ростов“ — „Краснодар“

Встреча прямых конкурентов в борьбе за Лигу Чемпионов. „Краснодар“ находится в более выгодной позиции – лон третий и опережает „Ростов“ не три очка, имея при этом еще матч в запасе. Для „Ростова“ сегодня жизненно важно набрать три очка и не отстать от „быков“, но по силам ли ростовчанам добыть победу над конкурентом?

Прогноз на матч Ростов – Краснодар.

„Сочи“ — „Динамо“

„Сочи“, выдав ряд классных матчей, вырвался из зоны вылета и пока может чувствовать себя в безопасности. У „Динамо“ другие задачи – команда Кирилла Новикова имеет возможность включиться в борьбу за Лигу Европы, но для этого „динамовцам“ сегодня нужна только победа. Прервется ли удачная серия „Сочи“?

Прогноз на матч Сочи – Динамо.