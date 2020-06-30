Анонс матчей 29-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 17:16

«Болонья» — «Кальяри»

«Кальяри» после затяжного кризиса наконец-то начал стабильно побеждать – сардинийцы обыграли СПАЛ и «Торино» и поднялись на 10-е место в таблице. «Болонья» также в последнем матче взяла все три очка, но по силам ли «россоблу» обыграть сегодня и «Кальяри»?

Прогноз на матч Болонья – Кальяри.

«Верона» — «Парма»

Встреча претендентом на Лигу Европы. У «Пармы» шансов на успех побольше – в таблице «крестоносцы» находятся выше, игру показывают более содержательную. Поражение от «Интера» стало для «Пармы» первым после карантина, «Верона» пока также тяжело втягивается в чемпионат и не побеждает на протяжении двух матчей – кому суждено будет взять очки?

Прогноз на матч Верона – Парма.

«Лечче» — «Сампдория»

Поединок за выживание – «Лечче» находится в зоне вылета, «Сампдория» пока 17-я, но имеет всего на одно очко больше. Обе команды уже очень давно не побеждали и много пропускают. В первом круге победителя выявить не удалось, но поделят ли очки аутсайдеры и сегодня?

Прогноз на матч Лечче – Сампдория.

СПАЛ – «Милан»

«Милан» после перерыва прибавил и обыграл поочередно «Лечче» и «Рому», что позволяет «россонери» рассчитывать на путевку в Лигу Европы. У СПАЛа ситуация куда более сложная – он находится на предпоследнем месте в таблице и уже на восемь баллов отстал от спасительного 17-го места. Ждать ли легкой победы фаворита?

Прогноз на матч СПАЛ – Милан.

«Фиорентина» — «Сассуоло»

«Фиорентина» в очередной раз подвела своих болельщиков, не сумев даже приблизиться к зоне еврокубков. Теперь «фиалки» будут решать вопрос с пропиской в Серии А, который стоит довольно остро – от «Лечче» их отделяет всего шесть очков. «Сассуоло» сосед по таблице и пропускает в последних матчах голы пачками, воспользуются ли этим хозяева?

Прогноз на матч Фиорентина – Сассуоло.