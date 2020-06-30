Анонс матчей 33-го тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 17:18

«Алавес» — «Гранада»

«Алавес» в целом неплохо проводит сезон – несмотря на то, что находится он лишь на 16-м месте в таблице, от зоны вылета его отделяет девять баллов. «Гранада» все еще имеет шанс зацепиться за еврокубки – до седьмого «Реала Сосьедада» ей не хватает четыре очка. Будут ли атаковать гости?

Прогноз на матч Алавес – Гранада.

«Бетис» — «Вильярреал»

«Вильярреал» отлично проявляет себя после карантина – «желтая субмарина» сумела пробиться на шестую строчку и сейчас от зоны Лиги Чемпионов ее отделяет всего три балла. «Бетис» провалил сезон и уже не имеет шансов побороться за еврокубки, воспользуется ли этим фаворит?

Прогноз на матч Бетис – Вильярреал.

«Вальядолид» — «Леванте»

Обе команды в целом отлично справляются со своей задачей на сезон – как «Вальядолид», так и «Леванте» не являются претендентами на вылет. «Леванте» находится в куда более лучшей форме – в трех последних матчах «лягушки» одержали две победы, но сумеют ли они сегодня продлить серию?

Прогноз на матч Вальядолид – Леванте.