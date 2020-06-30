Анонс матчей 32-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 17:20

«Арсенал» — «Норвич»

«Арсенал» проваливает сезон и находится в данный момент лишь на 10-й строчке в таблице. Пробиться в еврокубки через Премьер-Лигу «канонирам» уже практически нереально. «Норвич» ведет борьбу за выживание и замыкает таблицу, проиграв последние три матча, но воспользуется ли этим фаворит?

Прогноз на матч Арсенал – Норвич.

«Борнмут» — «Ньюкасл»

«Борнмут» сражается за сохранение прописки в Премьер-Лиге –пока безуспешно, «вишни» в таблице 18-е, но от 17-го «Вест Хэма» отстают только за счет дополнительных показателей. «Ньюкасл» может чувствовать себя в безопасности – от «Борнмута» его отделяет 12 баллов, но сократится ли этот гандикап после очной встречи?

Прогноз на матч Борнмут – Ньюкасл.

«Эвертон» — «Лестер»

«Эвертон» разочаровывает в нынешнем сезоне – «ириски» лишь 12-е в таблице и не имеют реальных шансов на еврокубки. «Лестер» ведет борьбу за Лигу Чемпионов и пока в таблице он третий, но на опасном расстоянии находятся «Челси» и «Вулверхэптон». Сумеют ли «лисы» сохранить свою позицию?

Прогноз на матч Эвертон – Лестер.