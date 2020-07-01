«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 14:10

Манчестер Сити

В этом году «Манчестер Сити» не смог сохранить свой титул чемпиона Англии. После 31-го тура «голубые» добыли 20 побед и три ничьи, что принесло команде 63 очка, что на 23 очка меньше, чем у сегодняшнего соперника, который досрочно стал чемпионом Премьер-Лиги сезона-2019/20.

У «горожан» лучшая линия атаки в Англии, которая смогла забить в ворота противников 77 голов, из которых 16 на счету Агуэро, а 12 у Стерлинга. Такая высокая результативность не смогла принести успех подопечным Хосепа Гвардиолы, которые неважно сыграли в линии обороны, пропустив за сезон 33 мяча, а это четвертый показатель.

После длительного карантина «Сити» дебютировал успешно, переиграв «Арсенал» (3:0), а во второй игре и вовсе не оставил камня на камне от «Бёрнли» (5:0). В матче минувшего четверга «небесно-голубых» с небес на землю опустил лондонский «Челси», который на своем поле одолел « МС » (2:1).

В воскресенье команда из Манчестера успешно сыграла в 1/4 финала Кубка Англии, в котором переиграла «Ньюкасл» (2:0).

В сегодняшней игре на поле не выйдут травмированные Штеффен, Гарсия, Порро, Сандлер и Агуэро. Из-за дисквалификации игру пропустит Фернандиньо.

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Ливерпуль

«Ливерпуль» добыл в этом сезоне свой 19-й титул чемпиона Английской Премьер-Лиги. Для досрочной победы подопечным Юргена Клоппа хватило 31-го тура и 28 побед, которые принесли 86 очков и сделали «красных» недосягаемыми для конкурентов. За весь турнир мерсисайдцы проиграли всего один раз, причем уступили тогда еще последнему «Уотфорду» с разгромным счетом (0:3).

После длительного перерыва, во время которого решалась судьба текущего турнира АПЛ и судьба медалей, команда смогла сохранить хорошую спортивную форму. В первой игре эксклюзивной летней сессии Премьер-Лиги «красные» разошлись миром в дерби с «Эвертоном» (0:0), а во втором матче предстали во всей красе, разгромив на своем поле «Кристал Пэлас» (4:0), на что мы давали прогноз.

На сегодняшний день в активе гостей 70 забитых мячей и лучшие показатели линии обороны – 21 мяч. Главными голеадорами команды являются Салах (17 голов) и Мане (15).

В сегодняшней игре не смогут сыграть сразу шесть игроков, среди которых Кристи-Дэвис, Шакири, Милнер, Матип и Клайн.

Статистика

Соперники провели 186 очных матчей

Статистка побед 46 на 91 в пользу чемпиона

В 7 из 10 последних очных матчах забивали обе команды

7 из 10 последних личных встреч завершились на тотал больше 2,5 голов

«Ливерпуль» не выигрывал в гостях четыре матча подряд

Последняя личная встреча завершилась победой «Ливерпуля» (3:1)

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль.