«Реал Мадрид» — «Хетафе»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593602037

сегодня, 14:13

Реал Мадрид

33- кратный чемпион Испании ни разу не покидал главный футбольный турнир Испании, но последний чемпионский титул добывал в 2017 году. В этом году столичный клуб продемонстрировал чемпионский характер и в летнюю сессию дождался своего момента.

После 32 туров «сливочные» добыли 21 победу и восемь мировых, что принесло 71 балл и путевку в Лигу чемпионов. У ближайшего преследователя и вечного соперника 70 очков, но у подопечных Зинедина Зидана сегодняшняя игра в запасе.

Для «галактикос» перерыв на карантин пошел на пользу, команда отдохнула и в хорошем настроении начала летнюю сессию, выиграв все пять матчей. Под каток лидера попали «Эйбар» (1:0), «Валенсия» (3:0), «Реал Сосьедад» (2:1), «Мальорка» (2:0) и в последнем туре «Эспаньол» (1:0). Стоит отметить у хозяев самую надежную линию обороны, которая пропустила за весь сезон только 21 гол.

Главным снайпером команды на сегодняшний день является Бензема (17 голов).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Эдегоро, Начо, Рейниер, Лукас и Йович.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Хетафе

В гости к лидеру приехала еще одна команда из столицы – «Хетафе». Мадридский клуб здорово выступает в этом сезоне. После пятого места в минувшем первенстве, «синие» удерживают эту позицию и реально претендуют на выход в еврокубки.

На сегодняшний день в активе «городских» 14 побед и 10 мировых, которые принесли 52 очка, что на пять пунктов меньше, чем у четвертой «Севильи», что еще оставляет шанс замахнуться на Лигу чемпионов. После длительного перерыва «Испанский Челси» дебютировал с поражения от «Гранады» (1:2), а затем выдал серию из трех ничьих подряд – с «Эспаньолом» (0:0), «Эйбаром» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1).

В последнем туре подопечные Хосе Бордаласа смогли прервать неприятную серию и одержали долгожданную победу над «Реал Сосьедадом» (2:1), на что мы давали прогноз.

Главным снайпером команды является Мата (11 голов), а следом за ним идет Анхель, у которого 10 забитых мячей.

По сообщению из штаба команды перед сегодняшним матчем у команды потерь нет.

Статистика

Эта игра станет 30-й в истории личных встреч

Статистка побед 21 на 5 в пользу «Реала»

«Реал» в среднем забивал 2,41 гола за игру

«Реал» выиграл 9 из 10 последних матчей

Последняя очная встреча завершилась победой «Реала» (3:0)

Прогноз

Прогноз на матч Реал Мадрид – Хетафе.