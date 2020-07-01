«Аталанта» — «Наполи»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 14:16

Аталанта

«Аталанта» неудачно провела старт сезон, регулярно теряя очки в проходных матчах, о чем Джанпьеро Гасперини наверняка очень жалеет – в своей нынешней форме, не будь этих потерь, клуб из Бергамо вполне мог бы претендовать на скудетто. Однако, пока бергамаски лишь четвертые в таблице, путевка в Лигу Чемпионов очевидно является их главной целью.

Пока «Аталанта» чувствует себя вполне комфортно – отрыв от «Ромы» составляет уже девять баллов и отыграть такой гандикап «волкам» вряд ли уже будет реально. Теоретически подопечные Гасперини еще могут сместить с третьего места «Интер» — от «нерадзурри» их отделяет всего четыре балла и такой расклад видится вполне реальным.

После карантина «Аталанта» не сделал в качестве футбола – после разгромной победы 4:1 над «Сассуоло», в тяжелейшем матче ей удалось обыграть дома и «Лацио» со счетом 3:2, пропустили дважды хозяева в той встрече уже к 11-й минуте. В последнем туре «Аталанта» без малейших проблем переиграла «Удинезе» со счетом 3:2, добыв таким образом шестую победу кряду в чемпионате.

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Наполи

«Наполи» также имел очень серьезные проблемы на старте сезона, долгое время неаполитанцы болтались в нижней части таблицы. Однако, постепенно Дженнаро Гаттузо удалось исправить ситуацию – сейчас «партенопейцы» уже шестые в турнирной таблице и на 12 баллов отстают от «Аталанты» — в сегодняшнем поединке и решится, сумеют ли они стать претендентом на путевку в Лигу Чемпионов.

Несмотря на все проблемы, «Наполи» уже добыл один трофей – в финале Кубка Италии был обыгран в серии пенальти «Ювентус». Победа в этом турнире уже обеспечила неаполитанцам путевку в Лигу Европы, но вряд ли этот турнир дня такого амбициозного клуба является приоритетным.

В последнем туре «Наполи» без малейших проблем разорался со СПАЛом на своем поле – победа со счетом 3:1 стала уже пятой кряду.

Статистика

Только в одной из шести последних очных встреч команды не сумели обменяться голами

«Аталанта» является самой результативной командой Серии А – 80 голов в 28 матчах

В каждом из девяти последних матчей во всех турнирах «Аталанта» пропускала

Только в одном из пяти последних выездных матчей «Наполи» не сумел забить в ворота «Аталанаты»

Ни в одном из 10 последних матчей во всех турнирах «Аталанта» не проигрывала – девять побед и ничья

Прогноз

Прогноз на матч Аталанта- Наполи.