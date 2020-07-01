Анонс матчей дня 2 июля от сайта ВсеПроСпорт

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сегодня, 14:18

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проваливает сезон и после 31 тура находится лишь на седьмой строчке в таблице. Тем не менее, «шпоры» еще имеют возможность побороться за еврокубки – от «Манчестер Юнайтед» их отделяет семь баллов, от четвертого «Челси» имеется отставание в девять очков. Ждать ли победы «Тоттенхэма» над крепким «Шеффилд Юнайтед»?

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм.

«Вердер» — «Хайденхайм»

«Вердер» только в последний момент сумел запрыгнуть в уходящий поезд и получил право сыграть в стыковых матчах. В соперниках у «мызыкантов» «Хайденхайм», с которым они уже пересекались в нынешнем сезоне в Кубке и разгромили его со счетом 4:1 в родных стенах. Сумеет ли «Вердер» повторить успех сегодня?

Вердер – Хайденхайм.

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

«Реал Сосьедад» проваливает самый ответственный отрезок чемпионата – еще недавно команда находилась в зоне Лиги Чемпионов, но сейчас уже седьмая в таблице. Тем не менее, шансы на успех у басков определенно есть, необходимо вернуть былую форму. Сумеют ли хозяева обыграть «Эспаньол» и прервать неудачную серию?

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Эспаньол.

«Рома» — «Удинезе»

«Рома» в последнем туре проиграла 0:2 «Милану» и таким образом отдалилась от зоны Лиги Чемпионов на расстояние девяти баллов. Очевидно, что в сложившейся ситуации ошибаться «волки» больше не имеют права, поэтому сегодня «Удинезе» предстоит столкнуться с серьезным настроем хозяев, но справятся ли с напором «зебры»?

Прогноз на матч Рома – Удинезе.