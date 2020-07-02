«Атлетико» — «Мальорка»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:54

Атлетико

Десятикратный чемпион Испании в текущем сезоне не удержал свое звание вице-чемпиона, но вот второе место в рейтинге УЕФА пока в силе. «Атлетико» — один из самых титулованных клубов Европы, который три раза выигрывал Лигу Европы, 10 раз становился обладателем Кубка Испании, вот только в Лиге чемпионов не повезло, все три финала, до которых добрались мадридцы, они проиграли.

После 33 туров текущего сезона «матрасники» добыли 15 побед и четыре ничьи, которые принесли 59 очков и третью позицию. На пятки столичным наступает «Севилья», у которой на два пункта меньше.

После затяжного перерыва подопечные Диего Симеоне выдали практически идеальную серию, в которой стартовали с ничьи, а затем выиграли четыре поединка подряд – у «Вальядолида» (1:0), «Леванте» (1:0), «Осасуны» (5:0) и «Алавеса» (2:1).

В последней игре «красно-белые» помогли своим землякам из «Реала». В выездной дуэли «индейцы» смогли вырвать ничью с «Барселоной» (2:2).

Результативность атаки команды довольно посредственная – 43 забитых гола. Главным голеадором на сегодня является Мората (девять голов).

В сегодняшнем матче не сможет принять участие только Врсалько.

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Мальорка

«Мальорка» ворвалась в Ла Лигу с пятого места Сегунды и в первой половине сезона своими выступлениями оставила неплохое впечатление. Все же в итоге сказались проблемы в линии обороны, которая на сегодняшний день пропустила больше всех – 56 голов. После 33 туров у «киноварных» восемь побед и пять ничьих, что принесло 29 очков, а это на пять меньше, чем у «Сельты» из безопасной зоны.

Гостям необходимо совершить подвиг, для сохранения прописки в Примере, но с таким составом это сделать будет чрезвычайно сложно, да и практически нереально.

После большого карантина подопечные Висенте Морено стартовали с четырех поражений, среди которых затесалась ничья с «Леганесом» (1:1), с которым, скорее всего, «красно-чёрные» и поедут в Сегунду.

В последнем матче «островитяне» провели невероятный поединок, в котором разнесли в клочья «Сельту» (5:1), на что мы давали прогноз.

Главным снайпером команды является Будимир (12 голов).

В лазарете команды на сегодня только Ки Сон-Ен и Педраса.

Статистика

«Атлетико» не проигрывает на протяжении 13 матчей

Соперники провели 54 очных матча

Статистика побед 26 на 14 в пользу Мадрида

«Атлетико» в среднем забивает в очных поединках 1,63 гола

Матч первого круга завершился победой «Атлетико» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Атлетико – Мальорка.