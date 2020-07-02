Анонс матчей дня 3 июля от сайта ВсеПроСпорт

«Санта Клара» — «Маритиму»
Обе команды в последних матчах поочередно обыграли «Бенфику», но если «Маритиму» это сделал на своем поле, то «Санта Клара» прихлопнула «орлов» на их поле. «Санта Клара» в таблице находится выше, да и результаты имеет более солидные – «азореанцы» проиграли всего раз в последних шести матчах. Кому суждено будет победить?
Прогноз на матч Санта Клара – Маритиму.
«Славия» — «Слуцк»
«Слуцк» уже долгое время находится в серьезном кризисе – последняя победа 2сахарников» датируется еще 2 мая, в последующих восьми матчах успеха добиться не удалось. «Славия» также не идеальна и находится лишь на 12-м месте в таблице, но в прошлом туре «славяне» добыли долгожданную победу и наверняка попробуют развить успех. Кто фаворит?
Прогноз на матч Славия – Слуцк.
«Смолевичи» — «Динамо» Брест
«Динамо» в последнее время набрало отличную форму и на всех парах мчалось в лидирующую группу, но в последнем туре «южане» оступились. Поражение от «Немана» отбросило «динамовцев» на шестое место в таблице, откуда наверняка они и постараются выбраться. Падет ли аутсайдер?
Прогноз на матч Смолевичи – Динамо Брест.
«Жирона» — «Сарагоса»
«Сарагоса» сражается за прямую путевку в Примеру, сегодня у нее есть отличный шанс возглавить таблицу, но для этого нужно побеждать. «Жирона» пока лишь шестая и в последних матчах не впечатляет, потерпев два поражение в трех последних встречах. Три очка останутся за гостями?
Прогноз на матч Жирона – Сарагоса.
«Чарльтон» — «Миллуолл»
«Чарльтон» выбрался со дна таблицы, но расслабляться команде еще очень рано, от зоны вылета ее отделяет всего четыре очка. «Миллуолл» еще теоретически может включиться в борьбу за плей-офф, но для этого ему нужна сегодня только победа. Сумеют ли гости воплотить превосходство в классе в три очка?