«Байер» — «Бавария»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:17

Байер

«Байер» провалил сезон – команда Петера Боса так и не сумела пробиться в первую четверку. На протяжении всего чемпионата «фармацевты» то поднимались в зону Лиги Чемпионов, то уступали место в ней «Боруссии» из Менхенгладбаха, которая также особой стабильностью не отличалась, но сумела настроиться на решающий отрезок турнира.

Ключевыми ошибками «Байера» на финише чемпионата стали поединки с «Шальке» и «Гертой» в гостях. В 31-м туре «фармацевты» не смогли обыграть «Шальке» в гостях, «горняки» находились в серьезном затяжном кризисе, но в этой встрече сумели выстоять. Финальным ударом по амбициям команды стал предпоследний тур – в гостях «Байер» проиграл 0:2 «Герте», у которой уже не было турнирной мотивации.

Победа 1:0 над «Майнцем» в последнем туре уже не имела никакого значения, «Боруссия» свой матч выиграла и удержалась на четвертой строчке, оставив «фармацевтов» пятыми. Тем не менее, у «Байера» еще есть возможность пробиться в главный клубный турнир Европы – для этого им нужно одержать победу в Лиге Европы, в начале августа «фармацевты» проверят свои силы там.

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Бавария

Для «Баварии» сезон можно разделить на два отрезка – до прихода Ханса-Дитера Флика, и после его назначения. При Нико Коваче у баварцев были серьезные проблемы на старте сезона, они бездарно и регулярно ошибались, чего только стоит поражение 1:5 от «Айнтрахта», позволив конкурентам всерьез рассчитывать на победу в чемпионате.

Все их мечты разбил Ханс-Дитер Флик – по началу многие отнеслись скептически к такому выбору руководства клуба, но уже через несколько туров команда заиграла совершенно иначе. В итоге «Бавария» превратилась в настоящую машину по добыче побед, многие из которых были разгромными – 100 голов в 34 матчах чемпионата ярко свидетельствуют о силе чемпиона Германии.

В итоге чемпионский титул «Бавария» добыла за два тура до финиша сезона, обыграв в гостях 1:0 «Вердер», но на этом не сбавила оборотов и прихлопнула на кураже еще и «Фрайбург» с «Вольфсбургом» со общим счетом 7:1, что позволило Роберту Левандовски стать лучшим бомбардиром Бундеслиги с 34 голами.

Статистика

В каждой из семи последних очных встреч команды обменивались голами

С 100 голами «Бавария» стала самой результативной командой чемпионата, забивая в среднем 2.94 гола за матч

«Бавария» выиграла последние 16 матчей во всех турнирах

Только в одном из 24 последних матчей во всех турнирах «Байер» не сумел забить

Прогноз

Прогноз на матч Байер – Бавария.