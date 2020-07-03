«Лацио» — «Милан»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:21

Лацио

«Лацио» на высоком уровне проводит нынешний сезон – команда Симоне Индзаги вторая в таблице после 29 туров. Отставание от «Ювентуса» составляет всего четыре балла, так что «орлов» вполне можно назвать претендентом на чемпионство. Также на скудетто пока еще претендует и «Интер», но шансы его совсем малы – от «старой синьоры» отстал он уже на восемь баллов.

После карантина «Лацио» немного сдал в качестве футбола – в Бергамо не удалось взять ни одного очка – поражение 2:3 от «Аталанты» прервало серию из четырех побед кряду. После этой неудачи римляне собрались и поочередно обыграли «Фиорентину» и «Торино» с одинаковым счетом 2:1, при этом обе победы были волевыми.

Сегодня у Индзаги есть серьезная «головная боль» — по причине дисквалификации матч пропустят Фелипе Кайседо и Чиро Иммобиле. Таким образом единственным вариантом остается поставить на острие атаки Хоакина Корреа, но вряд ли аргентинец будет столь эффективен в одиночку.

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Милан

«Милан» уже традиционно разочаровывает болельщиков – команда Стефано Пиоли после 29 туров плетется лишь на седьмой строчке в таблице. Тем не менее, за Лигу Европы «россонери» еще могут побороться – шестой «Наполи» находится на расстоянии двух очков и опередить его можно уже сегодня, но для этого необходимо брать три очка в Риме.

Другой вопрос – а нужен ли этот турнир «Милану»? Ответ определенно отрицательный, шансов побороться за Лигу Чемпионов уже нет, поэтому остается бороться лишь за престиж. С этим есть серьезные проблемы – в прошлом туре «Милан» едва не уступил СПАЛу в гостях, который находится на предпоследнем месте в таблице.

К 30-й минуте «россонери» проигрывали в два гола, но спас их Марко Д'Алессандро, удалившийся еще в конце первого тайма. В итоге с большим трудом «Милан» вырвал ничью 2:2 в Ферраре и продлил серию без поражений до трех матчей.

Статистика

В каждом из шести последних матчей «Лацио» забивал минимум два гола

В каждом из четырех последних матчей «Лацио» пропускал

В каждом из трех матчей после карантина «Милан» забивал минимум дважды

«Лацио» выиграл два последних матча у «Милана»

Прогноз

Прогноз на матч Лацио – Милан.