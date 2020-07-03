«Челси» — «Уотфорд»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:23

Челси

Шестикратный чемпион Англии после 32 туров сезона расположился на четвертой позиции. «Челси» уступает «Арсеналу» по своим доходам, но восьмое место в мире говорит о многом. Приход в команду Фрэнка Лэмпарда, который возглавлял команду из Чемпионшипа, но практически всю игровую карьеру провел в составе лондонского клуба, некоторыми скептиками воспринимался несерьезно, но молодой амбициозный специалист вывел команду на хороший уровень.

Об этом говорят сами за себя результаты команды, которая на сегодняшний день вышла в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Лестер» на его поле (1:0). В Лиге чемпионов «синие» прошли в 1/8 финала, где успели провести один матч, который завершился разгромом от «Баварии» (0:3), но шанс на успех еще есть, хоть и не очень большой.

В АПЛ «пенсионеры» потеряли шансы на первые два места, но обойти «Лестер» в борьбе за бронзу «аристократам» вполне по силам. После 32 туров в активе хозяев 16 побед и шесть мировых, при результативности атаки в 57 забитых голов.

Главным голеадором команды является Абрахам (13 голов).

В сегодняшнем матче не смогут сыграть Ван Гинкел, Миазга, Мусонда и Томори.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Уотфорд

«Уотфорд» после первой половины турнира практически все провожали в Чемпионшип. Что-то сработало в механизме команды, которая после зимнего перерыва сумела провести несколько успешных матчей и вырвалась со дна турнирной таблицы. Эта блестящая серия завершилась сенсационной победой над «Ливерпулем», причем чемпион получил разгром со счетом 3:0.

На сегодняшний день в активе «шершней» шесть побед и 10 мировых, которые принесли команде 28 очков. Атака гостей вторая худшая в лиге – 29 забитых голов, из которых шесть на счету Дини. После длительного перерыва «желтая армия» смогла отобрать очки у «Лестера» (1:1), а два остальных матча проиграла – «Бёрнли» (0:1) и «Уотфорду» (1:3), на что мы давали прогноз.

В сегодняшней игре у «золотых мальчиков» серьезные проблемы. Не смогут помочь своему клубу Делофеу, Янмат и Саксес.

Статистика

«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей

Эта встреча станет 37-й в истории команд

Статистка побед 20 на 10 в пользу «Челси»

«Челси» в среднем забивает 2.06 гола за личный матч

«Челси» выиграл четыре домашних матча подряд

Последняя личная встреча завершилась победой «Челси» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Челси – Уотфорд.