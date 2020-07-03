Анонс матчей 26-го тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 18:25

«Динамо» — «Арсенал»

«Динамо» все еще может побороться за Лигу Европы, но для этого «динамовцам» нужно начинать побеждать. «Арсенал» после пятого поражения кряду остался без главного тренера и опустился в таблице, но по силам ли «канонирам» остановить кризис сегодня?

Прогноз на матч Динамо – Арсенал.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Команды с разных полюсов – «Крылья Советов» пытаются спастись от вылета, «Ростов» же ведет борьбу за Лигу Чемпионов. От третьего «Краснодара» ростовчан отделяет три балла, но гандикап мог быть куда крупнее, если бы в последнем туре не удалось вырвать у него ничью. Продолжит ли «Ростов» набирать очки?

Прогноз на матч Крылья Советов – Ростов.

«Спартак» — «Тамбов»

«Спартак» неудачно сыграл в двух последних матчах, не сумев обыграть «Уфу» и проиграв ЦСКА в дерби. Что касается шансов «красно-белых» на Лигу Европы, то они определенно есть, но терять очки им больше нельзя. «Тамбов» проиграл три последних матча, но быть ли четвертому поражению сегодня?

Прогноз на матч Спартак – Тамбов.

«Ахмат» — ЦСКА

ЦСКА прервал затянувшуюся неудачную серию в прошлом туре, уверенно обыграв «Спартак». Шансов на Лигу Чемпионов у «армейцев» не так много, но они по-прежнему есть, конкуренты сейчас также допускают ошибки. Сумеет ли ЦСКА одержать вторую победу кряду?

Прогноз на матч Ахмат – ЦСКА .

«Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» пока удерживает второе место, но рискует потерять его – «Краснодар» имеет на три очка меньше, но при этом и на матч меньше сыграли «быки». В последнем туре «Локомотив» оступился, расписав ничью с «Крыльями Советов», но сумеет ли и «Сочи» создать проблему фавориту?

Прогноз на матч Локомотив – Сочи.