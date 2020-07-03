Анонс матчей 33-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 18:27

«Норвич» — «Брайтон»

Для «Норвича» это уже один из последних шансов зацепиться за сохранение прописки в элите, но откровенно уже предпринимать попытки спастись «канарейкам», поздно. «Брайтон» также ничего еще себе не гарантировал и не побеждал в двух последних матчах, но продлится ли эта серия и сегодня?

Прогноз на матч Норвич – Брайтон.

«Лестер» — «Кристал Пэлас»

«Лестер» допустил ряд ошибок в последних матчах и теперь его место в зоне Лиги Чемпионов оказалось под угрозой. Отрыв от пятого МЮ составляет всего три балла, что обязывает «лис» прибавлять в самое ближайшее время. Ждать ли победы фаворита?

Прогноз на матч Лестер – Кристал Пэлас.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» сумел прибавить и включиться в борьбу за Лигу Чемпионов – пока он в таблице пятый, но от «Челси» отстает всего на два очка. «Борнмут» пытается спастись, но шансы на успех таят с каждым туром – четыре последних матча он проиграл, но ждать ли пятого поражения?

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут.

«Вулверхэмптон» — «Арсенал»

«Вулверхэмптон» после карантина выглядит великолепно и имеет все шансы пробиться в Лигу Чемпионов – от нее «волков» отделяет два очка. «Арсенал» о Лиге Чемпионов не может и мечтать, он лишь восьмой в таблице, даже в Лигу Европы пробиться будет проблематично. Как же сыграют команды?

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Арсенал.