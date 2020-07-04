«Краснодар» — «Зенит»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:16

Краснодар

«Краснодар» не сумел провести минувшую часть сезона на стабильно высоком уровне, по причине чего сейчас находится лишь на третьем месте в таблице. От лидера «Зенита» команда Мурада Мусаева отстает на 14 очков, но при этом у «быков» есть еще матч в запасе с «Динамо», чтобы сократить дистанцию до 11 баллов.

После карантина «Краснодар» успел провести всего один матч – поединок с «Динамо» пришлось перенести, «Оренбургу» засчитали техническое поражение. Таким образом встреча с «Ростовом» 1 июля стала первой для «быков» за три с половиной месяца и выглядели они вполне достойно – открыли счет, имели моменты для того, чтобы его удвоить, но в итоге пропустили с сомнительного пенальти.

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Зенит

«Зенит» стабильнее всех своих конкурентов проводит сезон – команда Сергея Семака уже долгое время единолично возглавляет таблицу. От «Локомотива» имеется отрыв в 11 баллов, что практически сводит на нет интригу в чемпионской гонке. Таким образом победа в сегодняшнем матче исключит «быков» из числа претендентов на титул, хотя этот статус и сейчас является довольно условным.

После карантина «Зенит» выглядит великолепно – в выездном поединке с ЦСКА чемпион России уже в первом тайме закрыл вопрос относительно победителя, отправив в ворота «армейцев» три гола. В итоге все закончилось победой «Зенита» со счетом 4:0 и уже в следующем туре его жертвой стали «Крылья Советов» — матч закончился победой 2:1 «сине-бело-голубых».

В последнем туре никаких проблем «Зенит» не имел с «Тамбовом» — после сухого первого тайма в ворота «волков» юли отправлены два гола, в ответ они ответили забитым мячом с пенальти. Победа 2:1 стала для «Зенита» четвертой кряду и уже 18-й в сезоне, к тому же, чемпион России имеет лучшую атаку и лучшую оборону в Премьер-Лиге.

Статистика

В каждой из четырех последних очных встреч «Зенит» и «Краснодар» обменивались голами

В нынешнем сезоне «Краснодар» сыграл 11 матчей на своем поле и только в одном из них не сумел забить

Только в одном из четырех последних матчей «Зенит» не пропускал

«Краснодар» на своем поле в текущем сезоне еще не проигрывал – шесть побед и пять ничьих

Прогноз

Прогноз на матч Краснодар – Зенит.