«Наполи» — «Рома»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1593875925

вчера, 18:18

Наполи

«Наполи» проводит не самый лучший сезон, однако при этом один трофей команда Дженнаро Гаттузо уже успела добыть. Речь идет о Кубке Италии, где неаполитанцы в финале обыграли «Ювентус», благодаря этой победе они обеспечили себе путевку в Лигу Европы и теперь имеют возможность немного расслабиться в чемпионате.

Пока «партенопейцы» в таблице шестые и от четвертой «Аталанты» отстают на 15 баллов, что лишает их возможности побороться за путевку в Лигу Чемпионов. Такой шанс был у «Наполи» в прошлом туре, где он в гостях пытался отбить очки как раз у «Аталанты» — в равной игре победу 2:0 одержали бергамаски, умело использовав свои моменты.

Таким образом прервалась серия «Наполи» из пяти побед кряду и остаток сезона превращается для команды в формальность, но за престиж игроки наверняка будут биться.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Рома

«Рома» возлагала большие надежды на нынешний сезон – руководство пригласило Паулу Фонсеку, который должен был построить команду, способную решать большие задачи, чем борьба за Лигу Европы. В итоге миссия португальским специалистом провалена, неудачи в последних встречах подняли разговоры в прессе об его отставке, уже звучит даже имя преемника – по слухам, им должен стать Лучано Спаллетти.

Пока «волки» в таблице пятые, но реальных шансов навязать борьбу «Аталанте» уже не имеют – отставание составляет 12 очков, которые растерять набравшим холд бергамаскам будет нереально, да и самой «Роме» провести стабильно финишный отрезок турнира, тоже.

В последних турах игра «Ромы», мягко говоря, не впечатляла – в поединке с «Миланом» все закончилось поражением 0:2, которое положило конец серии римлян из трех побед кряду. На следующий поединок с «Удинезе» Фонсека решил поставить резервный состав, за что мгновенно был наказан – «зебры» оформили два гола «Роме», которая большую часть матча играла в меньшинстве.

Статистика

Только в одном из 10 последних матчей во всех турнирах «Наполи» проигрывал

В четырех последних домашних матчах чемпионата «Наполи» добыл три победы

Только в одном из шести последних выездных матчей во всех турнирах «Рома» сумела победить

Два последних матча «Рома» проиграла всухую

В каждой из четырех последних очных встреч команды обменивались голами

Прогноз

Прогноз на матч Наполи – Рома.