«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:22

Атлетик Б

«Атлетик» выступает в Примере с момента основания и ни разу не покидал турнир. За это время Бильбао восемь раз выигрывал чемпионат, но в этом сезоне ему уже ничего не светит. Хозяева имеют звание кубковой команды, его они получили после того, как выиграли Кубок страны 24 раза.

После 33 туров в активе «красно-белых» по 12 побед и ничьих, при одной из самых надежных линий обороны, которая пропустила 28 голов. У «львов» 48 очков, а это всего на два меньше, чем у «Реала Сосьедад» из группы Лиги Европы.

После длительного карантина баски выдали отличную серию, в которой дважды сыграли вничью и одержали три виктории – над «Бетисом» (1:0), «Мальоркой» (3:1) и «Валенсией» (2:0), на что мы давали прогноз.

Главным снайпером команды на сегодняшний день является Гарсия, на счету которого 13 забитых мячей.

В сегодняшней игре не сможет принять участие только один игрок. На поле не выйдет Бенат, который травмировал бедро.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Реал Мадрид

Бронзовый призер минувшего сезона занимает первое место в рейтинге УЕФА . Команда является самой дорогой в мире, стоимость которого оценивается более четырех миллиардов. Как и сегодняшний соперник, «Реал» Мадрид ни разу не покидал турнир, при этом 33 раза стал победителем Ла Лиги.

В сезоне-2019/20 «сливочные» долго следовали по стопам главного конкурента, но уже в летнюю сессию смогли дожать каталонцев, тем самым открыли себе путь к победе.

В активе «галактикос» 22 победы и восемь мировых, при этом показатель результативности второй в Примере – 61 забитый мяч. Главным голеадором команды являются Карим Бензема (17 голов) и Рамос (девять забитых мячей).

Последний матч, перед карантином «белые» проиграли, а вот после возобновления сезона выдали серию из шести викторий подряд. Стоит отметить, что образцово сыграла оборона мадридского клуба, которая не пропустила ни одного гола в 4 из 6 победных матчей.

В минувшее воскресенье подопечные Зинедина Зидана обыграли «Эспаньол» (1:0), а в четверг минимально переиграли земляков из «Хетафе» (1:0).

В сегодняшнем поединке не смогут принять участие Варан, Начо и Рейниер.

Статистика

Соперники проведут 193-й личный поединок

Статистика побед 97 на 59 в пользу «Реала»

Мадрид в среднем забивал в личных матчах 1,95 гола

«Реал» Мадрид не проигрывал в девяти очных встречах

Статистика низовых и верховых матчей – 50 на 50

Последняя личная встреча завершилась вничью (0:0)

Прогноз

Прогноз на матч Атлетик – Реал Мадрид.