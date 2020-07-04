«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:23

Вильярреал

После провального выступления в прошлом сезоне, где даже стоял вопрос о сохранении прописки в Примере, в этом году «Вильярреал» не узнать. После 33 туров команда поднялась на пятую позицию, да и не потеряла шансы вступить в борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, до которого всего три пункта.

В активе «желтой субмарины» 16 викторий и шесть мировых, при этом третий показатель Ла Лиги в атаке – 53 забитых мяча, из которых 15 на счету Морено. Перед большим перерывом хозяева попали в черную полосу, состоящую из трех поражений подряд, но вынужденный карантин пошел команде на пользу.

Летняя сессия у «желтых» проходит в хорошем темпе – всего одна ничья с «Севильей» (2:2) и пять побед. В дебютной игре подопечные Хавьера Кальехи на выезде обыграли «Сельту» (1:0), а затем все пошло, как по накатанному – «Мальорка» (1:0), «Валенсия» (2:0) и в минувшую среду на выезде был повержен «Бетис» (2:0).

В сегодняшнем матче не смогут выйти на поле Герра, Мори, Иборра и Чакла.

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Барселона

«Барселону» подвела самоуверенность главного тренера, который слишком увлекся ротацией состава и созданием своей игровой философии, в которой у него нет основных и запасных игроков, теряя по ходу турнира очки на ровном месте. К слову сказать, Леонель Месси уже не тот, хоть без него не было бы и этого результата, что показал старт этого сезона.

После 33 туров в активе «сине-гранатовых» 21 победа и семь мировых, которые принесли команде 70 очков и путевку в Лигу чемпионов, вот только три ничьи в четырех последних турах отправили каталонцев на вторую позицию. Атака «Барсы» традиционно лучшая в Ла Лиге — 74 забитых гола, а это 2,24 мяча в среднем за игру. Главными голаедорами команды являются Месси (22 гола) и Суарес (13).

После коронапаузы гости одержали три виктории – над «Мальоркой» (4:0), «Леганесом» (2:0) и «Атлетиком» (1:0), а на прошлой неделе две игры завершились с одинаковым счетом 2:2 с «Сельтой» и «Атлетико», на что мы давали прогноз.

Не стоит забывать, что чемпион провел только первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором разошелся миром с «Наполи» (1:1).

Сегодняне смогут выйти на поле Де Йонг, Дембеле, Тодибо, Фернандес и Умтити.

Статистика

Соперники проведут 44-й очный матч в истории

Статистика побед 25 на 8 в пользу «Барселоны»

Каталонцы в среднем забивают 2,05 гола в личных матчах

«Барса» не проигрывала в личных матчах с 2008 года

В 7 из 10 последних матчей было забито не менее трех голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Барселоны» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Вильярреал – Барселона.