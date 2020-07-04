Анонс матчей 30-го тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 18:26

«Интер» — «Болонья»

У «Интера» осталось минимум шансов на скудетто – представить, что «Ювентус» растеряет восемь очков преимущества очень сложно. Однако, «Интер» в последних матчах набрал неплохую форму и наверняка будет стремиться включиться в чемпионскую гонку – насколько будет против «Болонья»?

Прогноз на матч Интер – Болонья.

«Брешиа» — «Верона»

«Брешиа» застряла на дне турнирной таблицы и проваливает матч за матчем, если в ближайшее время «ласточки» не проснутся, шансов на спасение не останется. «Верона» преследует свои цели и стремится попасть в Лигу Европы – ждать ли очередного поражения аутсайдера?

Прогноз на матч Брешиа – Верона.

«Кальяри» — «Аталанта»

«Кальяри» до недавнего времени также был претендентом на вылет, но за счет мощно проведенных последних матчей сардинийцы вырвались из зоны вылета. «Аталанта» крепко удерживает в руках четвертое место и побеждает на протяжении 10 матчей кряду – сумеют ли хозяева прервать эту серию?

Прогноз на матч Кальяри – Аталанта.

«Парма» — «Фиорентина»

«Парма» допустила две серьезные ошибки в двух последних матчах, проиграв «Интеру» и «Вероне», но при этом окончательно из гонки за Лигой Европы еще не выбыла. «Фиорентина» находится в серьезном кризисе и после карантина еще не побеждала, но соберутся ли «фиалки» сегодня?

Прогноз на матч Парма – Фиорентина.

«Сампдория» — СПАЛ

«Сампдория» до недавнего времени являлась одним из претендентов на вылет, собственно, и сейчас команда не далеко ушла вперед, но прогресс определенно есть. Что касается СПАЛа, то он все еще старается зацепиться за очки, но с каждым туром шансов у него все меньше, проиграют ли «бело-голубые» в очередной раз?

Прогноз на матч Сампдория – СПАЛ .

«Удинезе» — «Дженоа»

«Удинезе» в прошлом туре разобрался с «Ромой» в гостях, за счет чего укрепил свою позицию в борьбе за выживание. «Дженоа» также пока в зону вылета не упал, но отрыв от «Лечче» составляет всего один балл, к тому же, «грифоны» не могут победить на протяжении трех матчей. Так ждать ли еще одной победы от «зебр»?

Прогноз на матч Удинезе – Дженоа.