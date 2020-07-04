Анонс матчей 33-го тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

1593876465

вчера, 18:27

«Бернли» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» всерьез претендует на путевку в еврокубки – «клинки» находятся на седьмом месте в таблице и всего на пять очков отстают от пятого «Манчестер Юнайтед». В последнем туре «Шеффилд Юнайтед» разгромил 3:1 «Тоттенхэм» на своем поле, но справится ли он с «Бернли»?

Прогноз на матч Бернли – Шеффилд Юнайтед.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм»

Для «Вест Хэма» настал самый ответственный отрезок чемпионата – «молотобойцам» всерьез угрожает вылет. В прошлом туре «Вест Хэм» сотворил сенсацию, обыграв дома «Челси», увеличив отрыв от зоны вылета до трех очков. Ждать ли еще одного подвига от гостей?

Прогноз на матч Ньюкасл – Вест Хэм.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»

«Ливерпуль» уже оформил чемпионство и не особо сопротивлялся в прошлом туре «Манчестер Сити». Что касается «Астон Виллы», то у команды есть проблемы – она находится в зоне вылета и уже на три очка отстает от «Уотфорда». Сумеет ли аутсайдер отобрать очки у немотивированного чемпиона?

Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла.

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

«Сатугемптон» проводит неплохой сезон – за еврокубки «святым» зацепиться не удалось, но и вылет им пока не грозит. «Манчестер Сити» также не имеет серьезной мотивации, «горожане» уступили титул «Ливерпулю» и сейчас набирают форму перед Лигой Чемпионов. Добудет ли победу фаворит?

Прогноз на матч Саутгемптон – Манчестер Сити.