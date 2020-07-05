«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:52

Тоттенхэм

Двукратный чемпион Англии в этом сезоне пока ничем не удивил. В прошлом году столичный клуб вел борьбу за еврокубковую зону, да и серию выдал чудесную, в которой не играл почти весь сезон вничью, но ожидания поклонников пока не оправдывает.

Кроме того, прошлогодний финалист Лиги чемпионов завершил выступления в этом турнире на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «РБ Лейпциг» (0:4).

После 32 туров затянувшегося турнира Английской Премьер-Лиги подопечные Жозе Моуринью, который возглавил команду в прошлом году, смогли добыть 12 побед и девять мировых, что принесло 45 очков и девятую позицию. Атака «шпор» лучшая среди команд, которые расположились ниже главной пятерки – 51 гол, а лучшими снайперами в команде являются Кейн (13 голов) и Сон Хон-Мин (9).

Летнюю сессию «лилово-белые» начали матчем с «Манчестер Юнайтед» (1:1), затем без проблем разобрались в дерби с «Вест Хэм» (2:0), ну а в минувший четверг получили разгром от «Шеффилд Юнайтед» (1:3), который обошел лондонский клуб в турнирной таблице.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Танганга, Фойт и Парротт, хотя участие последнего еще под вопросом, пока ирландец проводит тренировки по индивидуальной программе.

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Эвертон

Девятикратный чемпион Англии в последние годы находится в тени своих земляков, но тем не менее имеет немало поклонников и даже получил прозвище «народной команды». В текущем сезоне «Эвертон» повторяет свой прошлогодний путь, когда занял восьмое место. Вероятно, место в ТОП-10 на сегодняшний день является максимально возможным, да, впрочем, и престижным.

После 32 туров у «синих» 12 побед и восемь мировых, при этом хромает качество обороны команды, которая пропустила больше, чем смогла забить. Забивают гости так же неохотно, а 40 забитых голов, это худший показатель в первой десятке АПЛ . Главными голеадорами команды являются Кальверт-Льюин (13 голов) и Ришарлисон (11).

После большого перерыва «ириски» стартовали уверенно – ничья с «Ливерпулем» (0:0) и две виктории. 24 июня на выезде «скаузеры» обыграли «Норвич» (1:0) и в первый день июля «Лестер» (2:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Гбамен, Делф, Уолкотт и Тосун, который пока не может справиться с травмой колена.

Статистика

Соперники проведу 179-й очный матч в истории

Статистика побед 67 на 55 в пользу «Тоттенхэма»

«Шпоры» ни разу не проигрывали в очных матчах с 2012 года

В 6 из 10 последних личных матчей забивали обе команды

«Эвертон» забивал в 8 из 10 последних выездных матчей

Последняя личная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Прогноз на матч Тоттенхэм – Эвертон.