«Севилья» — «Эйбар»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:54

Севилья

Уже 75 лет прошло с тех пор, как «Севилья» выигрывала чемпионат Испании. Команда всегда занимала высокие места и играла в еврокубках, но вот главный трофей «красно-белым» пока не дается.

После шестого места в прошлом году, хозяева замахнулись на место в Лиге чемпионов и пока идут к этой цели, хотя нельзя сказать, что уверенно. После 33 туров у «нервионцев» 15 побед и 12 мировых. Которые принесли 57 очков, а это на пять меньше чем у третьего «Атлетико», которого севильцы отпустили после серии ничейных исходов в летнюю сессию.

Атака команды забила 48 голов, а лучшими голеадорами стали Окампос (12 голов) и Фернандес (8).

За шесть поединков летней сессии подопечные Юлена Лопетеги ни разу не проиграли, но четыре ничьи позволили уйти в небольшой отрыв «индейцам». В первой игре «рохобланкос» обыграли «Бетис» (2:0), затем раздали очки «Леванте» (1:1), «Барселоне» (0:0), «Вильярреалу» (2:2), «Вальядолиду» (1:1). В последней дуэли «Sevillistas» разгромили «Леганес» (3:0).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Коршья, у которого травмировано колено и Кунде из-за перебора желтых карточек.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Эйбар

«Эйбар» проводит свой шестой сезон в Примере. Несмотря на то, что каждый год команде пророчат вылет из элитного дивизиона, каким-то чудом цепляется на место под солнцем.

Вот и текущем первенстве Испании, после того, как с командой практически попрощались и планировали бурные проводы в Сегунду, «оружейники» выдают несколько успешных матчей и покидают опасную зону. После 33 туров в активе «армерос» девять побед и восемь мировых. Что принесло команде 35 очков. а это уже на шесть больше, чем у тройки аутсайдеров.

Атака «сине-гранатовых» забила 34 гола, из которых восемь на счету Орельяны. Подводит, как обычно, линия обороны – 50 пропущенных.

В летнюю сессию гости проиграли только две игры, при этом записали на свой счет две мировые, а в двух играх одержали важные победы – над «Валенсией» (1:0) и «Гранадой» (2:1), на что мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Арбилья и Рамис, у которого травмировано колено.

Статистика

Соперники проведут 17-й очный поединок в истории

Статистика побед 7 на 3 в пользу «Севильи»

«Севилья» не проигрывала 12 матчей подряд

«Эйбар» проиграл 3 из 5 последних выездных поединков

«Эйбар» выиграл 2 из 4 последних очных матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Эйбара» (3:2)

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Эйбар.