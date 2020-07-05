Анонс матчей дня 6 июля от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 16:58

«Хайденхайм» — «Вердер»

В первом матче «Вердер» играл крайне осторожно и в итоге так и не сумел обыграть «Хайденхайм», отложив вопрос с продлением прописки в Бундеслиге на следующий сезон. На своем поле «Хайденхайм» выиграл пять последних матчей, но станет ли «Вердер» его очередной жертвой?

Прогноз на матч Хайденхайм – Вердер.

«Леванте» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» до карантина был великолепен – он находился в зоне Лиги Чемпионов и сумел пробиться в финал Кубка Испании. Однако, после перерыва баски посыпались – сейчас они уже седьмые в таблице. Ждать ли очередного провала от «Реал Сосьедад», или «Леванте» уступит три очка?

Прогноз на матч Леванте – Реал Сосьедад.

«Морейренсе» — «Спортинг»

«Спортинг» после перерыва смотрится классно – в последних четырех матчах «львы» добыли четыре победы. Таким образом удалось подняться на второе место в таблице, но «Брага» расслабиться на дает, отставая всего на два очка. Ждать ли пятой победы кряду «Спортинга»?

Прогноз на матч Морейренсе – Спортинг.

«Спортинг» Хихон – «Жирона»

Момент истины для «Спортинга» — победа позволит ему включиться в гонку за плей-офф, а поражение окончательно его из борьбы выбьет. «Жирона» также имеет мотивацию – пока ей удается удерживать шестое место и под ее натиском пала даже «Сарагоса» в прошлом туре, но удастся ли обыграть и «Спортинг»?

Прогноз на матч Спортинг Хихон – Жирона.