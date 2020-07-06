«Милан» — «Ювентус»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:15

Милан

«Милан» проводит далеко не самый лучший свой сезон – ставка определенно делалась на выход в Лигу Чемпионов, но выполнить эту задачу Стефано Пиоли так и не сумел. После 30 туров «россонери» лишь седьмые в таблице и от четвертой «Аталанты» отстают на 17 очков, что сводит к нулю вероятность финиша в первой четверке.

Тем не менее, в борьбе за Лигу Европы «Милан» выглядит в данный момент фаворитом – «Наполи» он проигрывает всего два балла. В конкурентах у «россонери» есть «Верона» и «Болонья», также есть шансы включиться в погоню и у «Сассуоло», но для этого «нероверди» нужно играть более стабильно. В этой компании «Милан» безусловно фаворит, да и находится сейчас в отличной форме.

В последнем туре «Милан», вопреки всем прогнозам, сумел обыграть в гостях со счетом 3:0 «Лацио». Таким образом «россонери» добыли уже третью победу в последних четырех матчах, и, вместе с кубковым поединком с «Ювентусом», серия без поражений команды достигла отметки в пять матчей.

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Ювентус

«Ювентус» до недавнего времени находился под серьезным прессом – команда Маурицио Сарри проиграла Суперкубок и Кубок Италии, потерпела поражение от «Лиона» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, в Серии А конкуренты не давали ей расслабиться. Однако, после карантина удалось прибавить как в качестве футбола, так и в результатах.

К старту 31-го тура «Ювентус» подходит в качестве единоличного лидера чемпионата, имея весомый отрыв в семь баллов от второго «Лацио», «Интер» же отстал уже на 11 пунктов. Таким образом интрига в Серии А постепенно стремится к нулю, по крайней мере, в чемпионской гонке, стабильность и завидный кадровый потенциал позволили «Ювентусу» получить комфортное преимущество.

Победа 4:1 над «Торино» в последнем туре была важна не только с точки зрения дерби, основные конкуренты ошиблись, позволив «старой синьоре» вновь стать главным, и уже почти единственным, кандидатом на скудетто.

Статистика

Ни в одном из 12 последних матчей во всех турнирах «Милан» не обыгрывал «Ювентус» — девять поражений и три ничьи

Ни в одной из последних шести очных встреч команды не забивали более трех голов

«Ювентус» имеет лучшую оборону в Серии А – 26 пропущенных голов в 30 матчах

В последних трех матчах «Ювентус» пропустил от «Милана» всего один гол

Прогноз

Прогноз на матч Милан – Ювентус.