«Сельта» — «Атлетико»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:17

Сельта

Галисийский клуб повторяет свой предыдущий сезон, где держал поклонников в напряжении до последнего тура и в итоге занял 17-е место, в шаге от пропасти. На сегодняшний день «Сельта» записала в актив семь викторий и 14 мирных исходов, что в итоге принесло 35 очков и привело Виго в тройку команд, занимающих с 15 по 17-е место.

Оборона «кельтов» лучшая среди худших команд Примеры, а вот атака играет в охотку, то есть скорее наоборот. 33 забитых гола, это меньше одного за игру, что мало для ТОП-лиги Европы. Главным снайпером хозяев является Аспас (13 голов), который традиционно забил практически половину всех голов, ну а Федор Смолов сумел отличиться два раза за сезон, на что мало кто рассчитывал, вернее рассчитывали на больше.

После большой паузы «небесные» проиграли две игры, а три победы с «Вальядолидом» (0:0), «Барселоной» (2:2) и в последней игре с «Бетисом» (1:1), вселили оптимизм на следующий сезон для поклонников команды.

Главными событиями летней сессии стали две виктории – над «Алавесом» (6:0) и «Реал Сосьедадом» (1:0), что и позволило подопечным Оскара Гарсии выбраться из подвала таблицы, а наставнику сохранить пост тренера.

Сегодня не смогут принять участие в матче Суарес, Альварес, Араухо и Хунка.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Атлетико

Вице-чемпион потерял надежду на сохранение титула в этом сезоне, но что тут поделать, если этот год стал успешным для земляков из «Реала», которому удается практически все, разве что осталось выиграть Лигу чемпионов. Десятикратный чемпион и обладатель Кубка Испании после 34 туров занимает третью позицию в таблице, а отрыв от четвертой «Севильи» составляет пять пунктов.

«Атлетико» добыл 15 побед и 14 ничьих, при этом показал вторую по качеству линию обороны – 25 пропущенных, что собственно всегда являлось фишкой команд Диего Симеоне. Атака также не отстает, хотя некоторые ожидали большего, тем более от таких дорогих звезд, из которых и состоит мадридский клуб.

Главными голеадорами команды являются Мората (11 голов) и Феликс с Корреа (по шесть мячей).

После большого перерыва «индейцы» идут без потерь – две ничьи и пять викторий – над «Осасуной» (5:0), «Вальядолидом» (1:0), «Леванте» (1:0), «Алавесом» (2:1) и в последнем туре над «Мальоркой» (3:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшней игре не смогут выйти на поле Врсалько и Коста, у которого перебор карточек.

Статистика

Соперники проведут 114-й матч в истории

Статистика побед 68 на 25 в пользу «Атлетико»

Мадрид в среднем забивает два мяча в очных встречах

«Атлетико» не проигрывал в семи выездных матчах подряд во всех турнирах

«Сельта» проиграла в 6 из 8 последних личных матчей

Последняя личная встреча завершилась вничью (0:0)

Прогноз

Прогноз на матч Сельта – Атлетико.