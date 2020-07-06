«Арсенал» — «Лестер»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:18

Арсенал

13-кратный чемпион Англии здорово провел минувший сезон, где занял пятое место в АПЛ и вышел в финал Лиги Европы, в котором уступил землякам из «Челси». В текущем первенстве ЛЕ лондонский клуб покинул турнир на стадии 1/16 финала, уступив «Олимпиакосу», а в национальном Кубке «канониры» вышли в полуфинал турнира, куда прошли после выездной виктории над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

После 33 туров текущего чемпионата высшей лиги Англии, хозяева сумели записать в актив 12 побед и 13 ничьих, что принесло 49 очков, а это на шесть меньше, чем у пятого «Манчестер Юнайтед». Показатели атаки «Арсенала» на сегодня пятые в лиге – 49 забитых голов, из которых 19 на счету лучшего снайпера и по совместительству капитана команды Обамеянга.

Летнюю сессию «ганнерс» начали неудачно, но в трех последних турах выиграли все игры – у «Саутгемптона» (2:0), «Норвича» (4:0) и «Вулверхэмптона» (2:0), при этом не пропустили ни одного мяча.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Джон-Джулс, Лено, Мари, Мартинелли, Чемберс и под вопросом выход на поле Озила.

Качественную линию на этот поединок предлагает БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Лестер

Поклонники «Лестера» уже пятых год скучают з званием чемпиона Англии, которое их любимая команда добыла впервые в истории. После невнятного выступления в прошлом сезоне, текущее первенство «лисы» могут занести в актив.

За 33 тура «сити» добыли 17 побед и семь ничьих, что принесло 58 очков, что на восемь меньше, чем у второго «Манчестер Сити». Атака «синих» третья по результативности в Англии – 63 гола, а лучшим снайпером команды и всей Премьер-Лиги на сегодня является Варди (21 мяч).

После коронапаузы подопечные Брендана Роджерса стартовали с двух мировых подряд – с «Уотфордом» (1:1) и «Брайтоном» (0:0), а в минувшую субботу наконец-то прервали серию без побед, одолев на своем поле «Кристал Пэлас» (3:0), на что мы давали прогноз.

В лазарете команды пока Амартей, Перейра, Мэддисон, а вот Перес и Чилуэлл имеют шанс сегодня появиться на поле.

Статистика

Соперники проведут 143-й очный матч в истории

Статистика побед 66 на 31 в пользу «Аосенала»

«Арсенал» выиграл четыре последних матча подряд

У «канониров» открытая серия из восьми побед подряд в домашних личных встречах

«Лестер» не выигрывает в гостях на протяжении пяти матчей подряд

В 7 из 11 последних матчей было забито не менее трех голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Лестера» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Арсенал – Лестер.