Анонс матчей дня 7 июля от сайта ВсеПроСпорт

1594052438

вчера, 19:20

«Кристал Пэлас» — «Челси»

«Челси» прибавил в последних поединках и не дает повода для оптимизма конкурентам, хотя окончательно «пенсионеры» еще не забронировали путевку в Лигу Чемпионов. «Кристал Пэлас» проиграл три последних матча и откатился вниз по таблице, но ждать ли очередного провала «орлов» сегодня?

Прогноз на матч Кристал Пэлас – Челси.

«Уотфорд» — «Норвич»

«Уотфорд» неудачно проводит сезон и финиш его вынужден посвятить борьбе за выживание. Пока «шмели» 17-е, но от зоны вылета их отделяет всего один балл. «Норвич» замыкает турнирную таблицу и терпит поражение за поражением, но воспользуется ли этим «Уотфорд»?

Прогноз на матч Уотфорд – Норвич.

«Валенсия» — «Вальядолид»

«Валенсия» провалилась после карантина и выпала даже из зоны Лиги Европы. Пока «летучие мыши» в таблице девятые и от седьмого «Реала Сосьедада» отстают на три очка. «Вальядолид» уже все свои вопросы решил в чемпионате, но найдет ли он мотивацию на игру с «Валенсией»?

Прогноз на матч Валенсия – Вальядолид.

«Лечче» — «Лацио»

«Лацио» до недавнего времени считался претендентом на скудетто, но потерял много очков в последних матчах, отстав от «Ювентуса» на семь баллов. «Лечче» сражается за сохранение прописки в Серии А, но пока безуспешно, но сумеют ли хозяева сегодня сотворить сенсацию?

Прогноз на матч Лечче – Лацио.

«Арсенал» — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» все еще обитают в зоне вылета, но положение их пока не безнадежное – от 14-го «Ахмата» их отделяет два очка. «Арсенал» в прошлом туре обыграл в гостях «Динамо» и прервал серию из поражений, но сумеют ли «канониры» сегодня развить успех?

Прогноз на матч Арсенал – Крылья Советов.