«Спартак» — «Локомотив»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1594138128

сегодня, 19:08

Спартак

«Спартак» «штормит» на протяжении всего сезона – как начал он его слабо, так и продолжает разочаровывать по сей день. Сыграно уже 26 туров, а выше седьмой строчки в таблице команда Доменико Тедеско подняться не может, показывая при этом не лучший футбол. От пятого ЦСКА «красно-белые» отстают на 11 баллов, такой гандикап уже отыграть будет невозможно.

Есть у «Спартака» еще шанс пробиться в Лигу Европы через Кубок. Однако, в полуфинале команде предстоит встретиться с «Зенитом», который все свои вопросы в чемпионате уже решил и наверняка будет стремиться забрать трофей, да по игре «красно-белые» серьезно уступают сопернику.

В последнем туре «Спартак» в очередной раз преподнес болельщикам неприятный сюрприз – в домашнем поединке с «Тамбовом» он не сумел взять ни одного очка. Более того – дважды подопечные Тедеско вели в счете, но в итоге не сумели взять даже одного очка, уступив 2:3 и продлив таким образом серию без побед до трех матчей.

Поставить на эту встречу можно в БК Фонбет, обзор букмекера по ссылке.

Локомотив

«Локомотив» куда более успешно проводит сезон – да, чемпионскую гонку «железнодорожники» проиграли «Зениту», если вообще в ней полноценно участвовали, но при этом они удерживают второе место в таблице, а оно гарантирует прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

Ближайшего соперника в лице «Краснодара» команда Марко Николича опережает на четыре очка, но при этом у «быков» остается еще матч в запасе. В последнем туре «Локомотив» на своем поле расписал нулевую ничью с «Сочи», поделив таким образом очки с соперником во втором матче кряду, но ни «Краснодар», ни «Ростов», своим шансом не воспользовались.

Статистика

В первом круге «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0

В трех последних домашних матчах «Спартак» дважды обыгрывал «Локомотив»

«Локомотив» не побеждал в последних двух матчах – две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Спартак – Локомотив.