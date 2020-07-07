«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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сегодня, 19:11

Барселона

26-кратный чемпион Испании близок к тому, чтобы передать свой титул в этом году своему главному конкуренту, но пока между соперниками расстояние в четыре балла.

После 34 туров «Барселона» смогла добыть 22 победы и семь ничьих, при этом имеет абсолютный показатель результативности атаки – 78 забитых голов, из которых 22 на счету Месси, а 14 раз отличился Суарес. Нельзя не отметить, что самое дорогое приобретение последних лет из Мадрида, Антуан Гризманн, забил всего девять мячей.

После длительного перерыва «сине-гранатовые» идут без поражений, но вот серия из трех мирных исходов позволила главному конкуренту обойти действующего чемпиона. После двух ничьих-близнецов со счетом 2:2 с «Сельтой» и «Атлетико», в минувшее воскресенье подопечные Кике Сетьена на выезде разгромили «Вильярреал» (4:1).

Лидер испанского футбола продолжает сражение за Лигу чемпионов, где сыграл только первый матч 1/8 финала против «Наполи» (1:1).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Де Йонг, Дембеле, Умтити и Хуниор, у которого травмировано бедро.

Широкую линию на эту встречу предлагает БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Эспаньол

Еще год назад «Эспаньол» радовал поклонников фееричной игрой и сумел занять седьмое итоговое место в Ла Лиге, что можно считать очень достойным результатом для команды. В текущем первенстве какие-то признаки жизни команда подавала в начале сезона, но после 34 туров оказалась на самом дне турнирной таблицы.

В активе каталонцев пять побед и девять мировых, а результативность атаки вторая худшая в Ла Лиге – 27 забитых голов, из которых четыре на счету Лопеса. После большого перерыва «попугаи» стартовали с победы над «Алавесом» (2:0) и даже во втором матче отобрали очки у «Хетафе» (0:0), но далее выдали серию из пяти поражений подряд, практически подписав себе приговор по переходу в Сегунду.

В минувшее воскресенье «бело-синие» на своем поле уступили «Леганесу» (0:1), на этот матч мы давали прогноз.

В сегодняшнем матче не смогут выйти на поле Авилья Гордон и Каллери.

Статистика

Соперники проведут 194-й очный матч в истории

Статистка побед 113 на 36 в пользу «Барселоны»

В трех последних очных матчах «Барселона» не забивала меньше двух голов

«Барса» выиграла 8 из 9 последних домашних матчей

«Барселона» выиграла 11 из 13 последних домашних личных встреч

Последняя личная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Прогноз на матч Барселона – Эспаньол.